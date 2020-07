Comunicado do Business Wire :Northern Data AG

Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), uma das maiores fornecedoras mundiais de soluções de computação de alto desempenho (HPC), agora dá as boas-vindas à SBI Crypto como um novo acionista estratégico.

SBI Crypto Co., Ltd., é uma subsidiária da SBI Holdings Inc. (Tóquio: 8473), que atua nas áreas de mineração de criptomoedas. A SBI Crypto é uma das primeiras empresas hospedadas na nova instalação da Northern Data no Texas e se tornou uma parceira estratégica para projetos relacionados à infraestrutura de tecnologia blockchain e ao desenvolvimento e implantação conjunta de software.

A SBI Crypto foi um dos detentores do título conversível emitido em novembro de 2019. Juntamente com outros parceiros estratégicos, que representam a maioria dos detentores de títulos conversíveis, a SBI Crypto foi convertida em ações. Os acionistas estratégicos concordaram com um bloqueio de até 36 meses, sujeito às exceções habituais.

"Existem muitas sinergias disponíveis entre o SBI Group e a Northern Data. Estamos ansiosos por um aumento da cooperação. Temos grandes expectativas em relação a eles, incluindo o desenvolvimento de software e produção de um impacto positivo na grade de energia", explica Carson Smith, CEO da SBI Crypto.

Aroosh Thillainathan, CEO da Northern Data AG comentou o seguinte: "A primeira metade de 2020 pode ser vista como uma inovação para a nossa empresa, à medida que passamos da fase de desenvolvimento e teste dos últimos anos para a expansão de nossos negócios com clientes e parceiros de classe mundial. Transformá-los em acionistas estratégicos parece a melhor confirmação possível de que estamos no caminho certo. Estou confiante de que temos tudo para escrever uma história de sucesso impressionante e sustentável de onde estamos hoje. Agradecemos o apoio de nossos acionistas e esperamos continuar nossa emocionante jornada com você."

A SBI Crypto é um dos dois primeiros grandes clientes da Northern Data que agora vivem nas novas instalações do Texas. Estas receitas iniciais serão detalhadas nos números do primeiro semestre até 30 de junho de 2020, que serão divulgados em setembro. Além das novas instalações no Texas, a Northern Data está desenvolvendo sites adicionais no Canadá e na Escandinávia para atender à demanda esmagadora dos clientes. O design inovador destas novas instalações está atualmente em sua fase final e a empresa planeja divulgar oficialmente os locais nas próximas semanas. A construção começará logo após este anúncio e a data de início das operações está prevista para o primeiro trimestre de 2021.

Sobre a Northern Data:

A Northern Data AG cria e oferece soluções de infraestrutura global no campo da Computação de Alto Desempenho (HPC, na sua sigla em inglês), fornecendo soluções nos campos de aprendizado de máquina e inteligência artificial, análise de big data, aplicativos blockchain, streaming de jogos e outros. Operando internacionalmente, a empresa evoluiu da fusão da alemã Northern Bitcoin AG e da norte-americana Whinstone US, Inc. e agora é líder reconhecida no fornecimento de soluções em HPC no mundo inteiro. A empresa oferece soluções em HPC, tanto estacionárias em grandes data centers de ponta quanto em data centers móveis de alta tecnologia, que podem estar localizados em qualquer parte do mundo. Ao fazer isso, a Northern Data AG combina software e hardware de desenvolvimento próprio com conceitos inteligentes para o fornecimento de energia sustentável. No Texas, a Whinstone está construindo o maior data center de HPC nos EUA e, ao mesmo tempo, a maior instalação especializada de HPC do mundo.

Sobre a SBI:

SBI Crypto Co., Ltd., uma subsidiária do SBI Group, participa de atividades de mineração de criptomoedas. O SBI Group foi criado em 1999 como pioneiro em serviços financeiros com base na Internet no Japão. Desde então, o SBI Group formou o primeiro conglomerado financeiro com base na Internet do mundo, oferecendo serviços financeiros em vários campos, incluindo valores mobiliários, bancos e seguros. Além disso, o SBI Group fornece Asset Management Business (Negócio de Gestão de Ativos), com foco principal no investimento em empresas de risco - uma atividade realizada desde antes da fundação do grupo. Nesta esfera, o SBI Group fez investimentos concentrados nos setores de TI e biotecnologia, que são as indústrias em crescimento do século XXI. Atualmente, o desenvolvimento de novas tecnologias está em aceleração nas áreas de FinTech, IoT, IA, Big Data e campos relacionados, atraindo, assim, a atenção global. O SBI Group está investindo proativamente em empresas de risco com estes campos.

Aviso legal:

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra ou subscrição de quaisquer valores mobiliários da Northern Data AG e não constitui um prospecto da Northern Data AG. As informações contidas neste comunicado de imprensa não se destinam a formar a base de qualquer decisão financeira, jurídica, tributária ou outra decisão comercial. Investimentos ou outras decisões não devem ser tomadas apenas com base neste comunicado de imprensa. Como em todos os assuntos comerciais e de investimento, consulte uma consultoria profissional qualificada.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200702005598/pt/

Contato com a imprensa: Northern Data AG Dr. Hans Joachim Dürr Chefe de Comunicações Corporativas E-mail: h.duerr@northerndata.de Tel.: +49 69 348 752 8

Relações com investidores: Sven Pauly E-mail: ir@northerndata.de Tel.: +49 89 125 09 03 30

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.