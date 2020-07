Comunicado do Business Wire :Nexusguard

No primeiro trimestre do ano, os ataques de DDoS aumentaram mais de 278% em comparação ao primeiro trimestre de 2019 e mais de 542% em relação ao último trimestre,segundo o Relatório de Ameaças do Primeiro Trimestre de 2020 da Nexusguard. Os pesquisadores atribuem o aumento acentuado de incidentes a esforços maliciosos durante a pandemia de COVID-19, levando ataques de DDoS a interromper o serviço de grandes empresas e indivíduos. Os provedores de serviços da Internet enfrentam crescentes desafios para conter o tráfego indetectável e anormal antes que se transformem em ataques de reflexão incontroláveis.

Em um esforço para conter a disseminação do COVID-19, o trabalho residencial se tornou a nova norma e a conectividade doméstica à Internet é mais importante do que nunca. Esta forte dependência de serviços online deu origem a uma tendência de ataques destinados a sobrecarregar os ISPs. Além dos ataques de DDoS tradicionais, os pesquisadores da Nexusguard identificaram vários padrões de tráfego anormais, incluindo ataques curtos e pequenos, chamados de "assassinos invisíveis". Estes tipos de ataques geralmente são ignorados pelos ISPs, o que dá às anomalias invisíveis acesso ao site e às redes de serviços online para causar estragos.

"Acreditamos que os pequenos ataques de 'assassinos invisíveis' não são casos isolados, mas tendências contínuas que não podem mais ser descartadas sob o risco de a infraestrutura de rede da Internet sofrer um dilúvio de ataques", disse Juniman Kasman, Diretor de Tecnologia da Nexusguard. "É imperativo que os provedores de serviços da Internet tomem a iniciativa de lidar com qualquer tráfego suspeito - independentemente do tamanho ou quantidade - para garantir que os clientes não sofram interrupções devido a ataques de DDoS".

As descobertas da Nexusguard também mostraram que os ataques em pequenas partes continuam se infiltrando na detecção tradicional baseada em limites. Estes ataques resultam de doses de tráfego não solicitado em um grande pool de IPs, que podem entupir o alvo quando estas pequenas partes começam a se acumular a partir de IPs diferentes. Segundo o relatório, 90% dos ataques empregaram uma abordagem de vetor único, o que é uma mudança em relação à popularidade dos ataques com vários vetores no passado.

Os relatórios de pesquisa de ameaças de DDoS da Nexusguard sobre dados de ataques de varredura de botnet, honeypots, CSPs e tráfego, que se deslocam entre invasores e seus alvos, ajudam as empresas a identificar vulnerabilidades e manter-se informadas sobre as tendências mundiais de segurança cibernética. Leia todo o "Relatório de Ameaças do Primeiro Trimestre de 2020" para mais detalhes.

Sobre a NexusguardFundada em 2008, a Nexusguard é uma provedora líder de soluções de segurança contra DDoS (negação de serviço distribuída) baseada em nuvem, combatendo ataques maliciosos à Internet. A Nexusguard garante serviço ininterrupto de Internet, além de visibilidade, otimização e desempenho. A Nexusguard está focada no desenvolvimento e fornecimento da melhor solução de segurança cibernética a todos os clientes em uma variedade de setores com requisitos técnicos e comerciais específicos. A Nexusguard também permite que os provedores de serviços de comunicação forneçam a solução de proteção contra DDoS como serviço. A Nexusguard cumpre sua promessa de proporcionar tranquilidade ao combater ameaças e garantir o máximo tempo de atividade. Acesse www.nexusguard.com para mais informação.

