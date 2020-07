Procuradoria denuncia ex-presidente panamenho Martinelli por lavagem de dinheiro

A procuradoria panamenha contra o crime organizado apresentou nesta quinta-feira (2) denúncias por lavagem de dinheiro contra o ex-presidente do Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), após ele ter sido interrogado por cinco horas, informou seu advogado, Roniel Ortíz.

"Formularam denúncias contra ele por lavagem de dinheiro na compra de um meio de comunicação", disse Ortíz à AFP.

Martinelli depôs na justiça pelo caso conhecido como New Business, no qual se investiga a compra de um grupo editorial, supostamente com dinheiro público, durante seu mandato.