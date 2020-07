Ford registra forte queda de vendas e Tesla supera previsões no 2T nos EUA

A fabricante de automóveis americana Ford registrou uma queda de 33% nas vendas no segundo trimestre da pandemia de coronavírus, enquanto a Tesla teve um desempenho melhor do que o esperado, informaram as duas empresas nesta quinta-feira.

No total, a Ford vendeu 433.869 unidades no segundo trimestre.

A fabricante de veículos elétricos de ponta Tesla anunciou que vendeu 90.650 veículos no mesmo período, 5% a menos que em 2019, mas muito mais do que os analistas esperavam.

A General Motors registrou uma queda de 34% nas vendas no segundo trimestre devido a medidas de confinamento para combater a pandemia, enquanto a Fiat Chrysler teve uma queda de 39% em relação ao mesmo período de 2019, informaram esses dois grupos na quarta-feira.