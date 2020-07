Oito guerrilheiros do ELN são capturados por ataque em escola de polícia em Bogotá

O presidente da Colômbia, Iván Duque, anunciou nesta quinta-feira (2) a captura de oito rebeldes do ELN, a última guerrilha reconhecida na Colômbia, suspeitos de um ataque mortal com um carro-bomba em 2019 contra uma escola de polícia em Bogotá.

"Hoje quero dizer-lhes que o trabalho realizado pela Procuradoria Geral da Nação e pela Polícia Nacional da Colômbia deu resultados muito efetivos (...) com a captura de vários dos integrantes dessa célula criminosa que cometeram o ato terrorista", disse Duque, da sede presidencial.

Segundo as investigações, os rebeldes estão supostamente envolvidos no ataque que matou 22 oficiais, além do agressor, em 17 de janeiro de 2019 na Escola de Polícia General Francisco de Paula Santander, a principal do país, localizada no sul da capital.