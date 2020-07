Venezuela suspende expulsão de embaixadora da UE

A Venezuela decidiu nesta quinta-feira suspender a expulsão da embaixadora da União Europeia (UE) em Caracas, depois de concordar com o bloco sobre a necessidade de manter as relações diplomáticas, anunciaram em comunicado conjunto.

"Consequentemente, o governo venezuelano decidiu tornar sem efeito a decisão de declarar a embaixadora Isabel Brilhante Pedrosa persona non grata", diz a declaração do ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, e do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

Na segunda-feira, o presidente venezuelano Nicolás Maduro deu à diplomata portuguesa 72 horas para deixar o país em resposta às sanções europeias contra 11 autoridades venezuelanas por ações contra a oposição liderada por Juan Guaidó.

No entanto, a UE instou Caracas na terça-feira a revogar sua decisão, alertando Maduro do consequente "isolamento internacional" se a expulsão fosse confirmada.

O chefe da diplomacia europeia também alertou para medidas "recíprocas".

Após conversa, Borrell e Arreaza "concordaram com a necessidade de manter a estrutura das relações diplomáticas, especialmente neste momento em que a cooperação entre ambas as partes pode facilitar os caminhos do diálogo político", diz o comunicado.

A Venezuela se tornou em 2017 o primeiro país latino-americano sancionado pela UE, que também impôs um embargo de armas.

Paralelamente, o bloco busca aliviar a crise humanitária no país e a crise de refugiados nos países vizinhos.

As novas sanções da UE elevaram para 36 o número de autoridades venezuelanas proibidas de viajar ao bloco e congelam seus bens por prejudicar a democracia, o Estado de Direito e os direitos humanos neste país mergulhado em uma profunda crise política.