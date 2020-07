Ex-colaboradora de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, é presa nos EUA

A britânica Ghislaine Maxwell, acusada pela justiça americana de colaborar com o financista Jeffrey Epstein no tráfico sexual de meninas, foi presa pelo FBI nesta quinta-feira no estado de New Hampshire, informou a imprensa americana.

Maxwell deve comparecer esta tarde perante um juiz federal de New Hampshire, de acordo com as redes de televisão NBC e ABC.

Maxwell, filha do magnata britânico Robert Maxwell, estava foragida desde a prisão do financista americano há quase um ano.

Epstein cometeu suicídio em uma prisão de Nova York em agosto passado, onde aguardava julgamento por tráfico sexual de crianças, mas os promotores de Nova York ainda estão investigando o caso.