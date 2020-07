Favela indiana de Dharavi luta como pode contra o coronavírus

Quando o coronavírus fez sua primeira vítima na favela indiana de Dharavi em abril, os epidemiologistas temiam o pior. Mas, três meses depois, Bombaim parece ter contido a epidemia neste enclave pobre e superlotado, graças a uma "perseguição" agressiva.

Com um milhão de habitantes em apenas dois km quadrados, Dharavi tem somente, até o momento, 81 mortos de COVID-19, dos 2.200 casos declarados. Uma pequena fração do grande número de vítimas humanas de Bombaim, uma das cidades da Índia mais afetadas pela pandemia, onde atualmente são estimadas 4.500 mortes dos 75.000 casos confirmados.

Com famílias compostas por cerca de dez membros, que às vezes dormem no mesmo quarto, e banheiros públicos compartilhados por centenas de pessoas, as autoridades locais perceberam que barreiras como a distância física ou lavar as mãos com frequência eram uma ilusão.

Tomaram, então, a decisão de "rastrear o vírus, em vez de esperar o desastre acontecer", resume Kiran Dighavkar, uma autoridade do município de Bombaim.

"A distância física era impossível, o isolamento em casa não era uma opção e o rastreamento de contatos era um grande problema porque muitas pessoas usam o mesmo banheiro", explica o funcionário à AFP.

Um primeiro plano era verificar o estado de saúde dos moradores com visitas de porta em porta nos becos estreitos da favela. Ideia que, no entanto, foi rapidamente abandonada depois que a equipe de saúde, trabalhando sob o calor pesado e úmido de Bombaim, se viu sufocada debaixo das múltiplas camadas de seu equipamento de proteção contra o coronavírus.

Mas o número de casos aumentava de forma alarmante neste bairro onde vivem muitas pessoas que ganham a vida em serviços básicos na capital econômica da Índia.

A cidade lançou, então, o que suas autoridades chamaram de "Missão Dharavi".

- Detectar a febre -

Todos os dias, profissionais de saúde montam um "acampamento de detecção de febre" em uma área diferente da favela.

Os moradores podem se apresentar para verificar se têm sintomas de COVID-19 e ser examinados caso necessário.

As autoridades também requisitaram escolas, salões de casamento e instalações esportivas para transformá-los em centros de quarentena, que oferecem refeições gratuitas, comprimidos de vitaminas e sessões de yoga.

Os habitantes dos bairros mais afetados de Dharavi foram proibidos de entrar ou sair, e o governo usou inclusive drones para vigiar a aplicação das restrições.

Um exército de voluntários levou comida para as 125.000 pessoas confinadas em suas casas.

No entanto, muitos moradores e funcionários de Bombaim acreditam que é cedo demais para declarar que o vírus foi vencido em Dharavi.

A epidemia de COVID-19 está se espalhando por toda a Índia, com mais de meio milhão de casos registrados. Dharavi continua vulnerável a uma segunda onda de contágio.