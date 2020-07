Comunicado do Business Wire :Titomic

O primeiro Diretor Executivo da Saudi Arabian Military Industries (SAMI), Dr. Andreas Schwer, foi designado como presidente da empresa de fabricação de aditivos em escala industrial com sede em Melbourne, Titomic (ASX:TTT) www.titomic.com.

Começando imediatamente, o Dr. Schwer, que possui uma carreira de 25 anos em indústrias globais de defesa, fabril e aeroespacial, trará uma ampla experiência à Titomic. A notícia chega poucos dias depois que a Titomic anunciou as nomeações de Dag W.R. Stromme, ex-diretor administrativo do Morgan Stanley; e Humphrey Nolan, líder experiente em indústrias globais de distribuição.

Como primeiro Diretor Executivo da SAMI, estabelecido em 2017, o Dr. Schwer liderou esta operação 'greenfield' para se tornar uma empresa multibilionária em 2020, antes de renunciar recentemente.

Antes de sua função na SAMI, o Dr. Schwer foi presidente da Rheinmetall International - Rheinmetall AG. O Dr. Schwer também ocupou cargos, incluindo Diretor Executivo da Combat Systems e Membro do Conselho Executivo da Rheinmetall Defense, supervisionando as unidades de Plataformas de Combate, Armas e Munições, Sistemas de Proteção e Sistemas de Propulsão. O Dr. Schwer também possui 12 anos de experiência na Airbus em cargos executivos nas divisões de Defesa & Espaço e Helicópteros.

O Diretor Gerente e Fundador da Titomic, Sr. Jeff Lang, disse: "A ampla experiência profissional de Andreas nos setores aeroespacial e de defesa global facilita grandes oportunidades para a Titomic se tornar um participante dominante na indústria de fabricação de metais de US$ 4 trilhões para um futuro de tecnologia ecológica."

Além disto, o Dr. Schwer declarou; "Estou honrado em aceitar o cargo de presidente da Titomic e espero levar a empresa a capitalizar suas oportunidades consideráveis bem como agregar ainda mais valor aos acionistas. Acredito que a produção de aditivos metálicos em escala industrial da Titomic e a tecnologia verde sustentável têm um tremendo potencial comercial para conduzir as indústrias de fabricação de metais ao futuro."

O Dr. Schwer possui um grau de Dipl.-Ing. em Engenharia Aeroespacial e um PhD em Modelagem de Sistemas e Otimização Numérica, ambos pela Universidade de Stuttgart, e um Mestrado em Engenharia de Sistemas pela TU Delfi (Holanda).

O Dr. Schwer diz que está animado por ingressar no Conselho de uma empresa que está começando a tornar sua presença percebida a nível mundial, como demonstrado pela venda de dois sistemas Titomic Kinetic Fusion® para um fabricante internacional de defesa, bem como alcançar acordos com empresas do calibre da Boeing, Airbus e Thales.

