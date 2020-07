Trump, cada vez 'mais irritado' com a China por pandemia de COVID-19

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira (30) estar cada vez "mais e mais irritado" com a China pelos efeitos da pandemia de COVID-19 em seu país e no mundo.

"Enquanto vejo a pandemia espalhar sua face feia em todo o mundo, inclusive o tremendo dano que fez aos Estados Unidos, fico mais e mais irritado com a China", escreveu o republicano em sua conta no Twitter.

"O povo pode vê-lo e eu posso senti-lo!", acrescentou.

A tensão já elevada entre as duas potências por uma guerra comercial aumentou ainda mais com a propagação mundial do novo coronavírus.

Em várias oportunidades, Trump acusou Pequim de ser a responsável pela pandemia.

Segundo a Casa Branca, a China ocultou inicialmente a gravidade do surto da doença e ajudou assim ao contágio do vírus, que já provocou mais de meio milhão de mortes em todo o planeta.

Em 29 dos 55 estados e territórios dos Estados Unidos foi registrado nesta terça um aumento de novos casos de COVID-19, segundo as autoridades sanitárias do país.