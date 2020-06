Bachelet critica resposta brasileira à pandemia

A Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, criticou nesta terça-feira a resposta à pandemia de diversos países.

“Em Bielorrússia, Brasil, Burundi, Nicarágua, Tanzânia, Estados Unidos, entre outros, me preocupo que as declarações que negam a realidade do contágio viral e aumentam a polarização em assuntos cruciais possam intensificar a severidade da pandemia ao enfraquecer os esforços para diminuir a propagação e fortalecer os sistemas de saúde”, disse Bachelet.

A ex-presidente chilena se disse ‘preocupada’ com a ‘negação da realidade’ em alguns governos, com o Brasil entre eles.

A Alta Comissária também criticou a intimidação a jornalistas, blogueiros e ativistas que poderiam desencorajar as críticas às autoridades.



O Brasil é o segundo país mais afetado pela pandemia, com mais de 58 mil mortos e cifras que passam de 1 milhão e 300 mil infectados pela covid-19.