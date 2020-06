Comunicado do Business Wire :TIDREC

Os testes de laboratório concluídos no Centro de Pesquisa e Educação em Doenças Infecciosas Tropicais (TIDREC, Tropical Infectious Diseases Research and Education Center) na Universidade da Malásia, na Malásia, confirmaram a eficácia da solução antisséptica bucal BETADINE® Gargle and Mouthwash contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2), que causa a doença COVID-19. O BETADINE® é fabricado e distribuído na Malásia pela Mundipharma.

A solução antisséptica bucal BETADINE® Gargle and Mouthwash foi testada quanto à atividade antiviral em duas concentrações, não diluídas (PVP-I 1% p/v) e na diluição 1:2 (PVP-I 0,5% p/v), no âmbito da metodologia e padrões europeus estabelecidos (EN14476). Os testes demonstraram forte atividade antiviral in vitro, com os produtos testados matando 99,99% do vírus SARS-CoV-2 em apenas 15 segundos.

A pesquisa do TIDREC foi aceita pelo British Dental Journal (BDJ) e foi publicada como uma carta em 26 de junho de 2020. A revista é publicada pela Springer Nature em nome da British Dental Association.

"Testes de laboratório demonstraram que a solução antisséptica bucal BETADINE® Gargle and Mouthwash é eficaz contra a COVID-19 e pode contribuir com os nossos esforços contínuos para manter pessoas e comunidades seguras", disse o Dr. Pouya Hassandarvish, o principal investigador do estudo e pesquisador pós-doutorado no TIDREC, Universidade da Malásia.

"Esses resultados confirmam a nossa opinião de que a solução antisséptica bucal BETADINE® Gargle and Mouthwash, usada adequadamente e em conjunto com outras opções de tratamento preventivo, incluindo os EPI (equipamento de proteção individual), pode desempenhar um papel na limitação da propagação de infecções, incluindo a COVID-19", disse Raman Singh, CEO da Mundipharma.

"Também oferece à comunidade médica e odontológica uma garantia com base na ciência de que eles estão usando um produto estudado especificamente contra a COVID-19", ele acrescentou.

Anteriormente, os produtos antissépticos BETADINE® contendo iodopovidona (PVP-I) se mostraram comprovadamente eficazes contra vários tipos de vírus, incluindo o coronavírus, que causaram grandes surtos, como a síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS) e a síndrome respiratória aguda grave (SARS). A linha antisséptica BETADINE® contém iodopovidona (PVP-I), que é eficaz contra vários tipos de micro-organismos, incluindo bactérias, vírus e fungos, sendo normalmente usada em hospitais e residências.

Sobre o TIDREC

O TIDREC serve como um ponto focal da pesquisa colaborativa nacional e internacional para instituições acadêmicas e indústrias de pesquisa na Malásia. O TIDREC também enfatiza a educação e o desenvolvimento de habilidades humanas. Ao defender a ciência laboratorial segura, o TIDREC aspira ser um centro de excelência reconhecido internacionalmente em pesquisa e educação em doenças infecciosas tropicais, que atende às necessidades de saúde das comunidades globais.

O TIDREC foi o primeiro centro de pesquisa no país a instalar laboratórios modulares de nível de biossegurança 2 e 3 totalmente certificados para pesquisas, envolvendo patógenos altamente virulentos. O TIDREC também é o único centro que atualmente opera uma instalação de treinamento de simulação de nível de biossegurança 3. O centro também abriga o Centro Colaborador da OMS para Referência e Pesquisa em Arbovírus. O centro oferece serviços como triagem de medicamentos, teste de validação para kits de diagnóstico e colaboração em pesquisas sobre doenças transmitidas por vetores.

A missão do TIDREC é promover o conhecimento, concentrando-se na pesquisa de doenças infecciosas tropicais negligenciadas, que têm um impacto potencial na comunidade global.

Sobre a Mundipharma

As empresas associadas independentes da Mundipharma são entidades privadas que abrangem os mercados farmacêuticos mundiais. A Mundipharma é um excelente exemplo de empresa que entrega produtos de alta qualidade de modo consistente, enquanto mantém os valores que representam a empresa. Nossa missão é aliviar o sofrimento de pacientes com câncer e sem câncer, além de melhorar substancialmente a sua qualidade de vida. A Mundipharma se dedica a trazer aos pacientes com doenças graves e debilitantes o benefício de novas opções de tratamento em áreas como dor, oncologia, assistência oncológica, oftalmologia, doenças respiratórias e cuidados com a saúde do consumidor.

Sobre o BETADINE®

A linha de produtos BETADINE® conta com a confiança de hospitais e consumidores do mundo inteiro há mais de 60 anos para prevenir e tratar infecções. Nos últimos anos, a Mundipharma expandiu a linha de produtos BETADINE® para incluir produtos à base de iodopovidona ou iodo não-povidona para prevenção, tratamento e manutenção de várias condições, desde infecções do trato respiratório superior, infecções de feridas, higiene e infecções femininas até surtos de higiene pessoal e das mãos. Estudos clínicos e in vitro demonstraram que o BETADINE® (iodopovidona) mata vários tipos de bactérias, vírus e fungos, incluindo cepas resistentes a antibióticos.

