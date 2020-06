UE anuncia que liberará viagens para alguns países a partir de 1º de julho

A União Europeia informou que irá começar a suspender as restrições de viagens para residentes de países fora do grupo a partir de 1º de julho. A lista inicial conta com 15 países, sendo que a China está sujeita a confirmação de reciprocidade. Da América do Sul, apenas o Uruguai faz parte da lista.



De acordo com a União Europeia, a lista poderá ser revista ou atualizada a cada duas semanas.



Fazem parte da lista: Argélia, Austrália, Canadá, Geórgia, Japão, Montenegro, Marrocos, Nova Zelândia, Ruanda, Sérvia, Coreia do Sul, Tailândia, Tunísia, Uruguai e China.



Os residentes de Andorra, Mônaco, São Marinho e Vaticano, de acordo com comunicado da União Europeia, devem ser considerados residentes da UE para os fins desta recomendação.



"Os critérios para determinar os países terceiros para os quais a atual restrição de viagens deve ser levantada abrangem, em particular, a situação epidemiológica e as medidas de contenção, incluindo o distanciamento físico, bem como considerações econômicas e sociais", informa o comunicado.