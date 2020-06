Comunicado do Business Wire :IDEMIA

O conselho de supervisão da IDEMIA nomeou Pierre Barrial como o novo presidente e CEO do Grupo, substituindo Yann Delabrière, que retoma sua função anterior como presidente do Conselho. Matthew Cole, que ingressou no Grupo, assume a posição anterior de Pierre Barrial, como chefe da divisão Secure Enterprise Transactions (SET).

Nos últimos 18 meses, a IDEMIA restaurou seu crescimento e desempenho de geração de caixa após a criação e integração bem-sucedida da IDEMIA. Yann, que se tornou presidente e CEO em 18 de outubro de 2018 , agora retornará ao cargo de presidente do Conselho a partir de 1o de julho de 2020, onde continuará contribuindo com suas ideias estratégicas e de governança para a empresa.

Pierre Barrial sucederá Yann como presidente e CEO do Grupo. Ele traz mais de 25 anos de experiência em empresas de tecnologia multinacionais e multiculturais, atendendo os setores governamental e empresarial. Pierre estava no comando da SET, tendo gerenciado anteriormente as atividades de Operadoras Móveis da IDEMIA e depois de Instituições Financeiras, hoje parte da divisão SET. Ele faz parceria com Yann desde o início do ano como vice-presidente executivo. Pierre se tornará presidente e CEO do Grupo IDEMIA a partir de 1o de julho de 2020.

Matthew Cole foi nomeado chefe da divisão SET, substituindo Pierre Barrial. Matthew possui uma vasta experiência nesse campo, tendo sido presidente da Cubic Transportation Systems, a integradora líder de soluções de pagamento e informações e serviços relacionados com aplicativos inteligentes de viagens no setor de transportes. Ele estará nos Estados Unidos e fará parte do Comitê Executivo do Grupo, como CEO da divisão SET.

Yann Delabrière afirmou: "Após um plano de sucessão cuidadosamente preparado, escolhemos um executivo de classe mundial, Pierre Barrial, para gerenciar o grupo. A IDEMIA demonstrou uma notável capacidade de recuperação desde o início deste ano e os fundamentos de nossos negócios são sólidos e um bom presságio para o futuro. Em nome do Conselho, desejo a Pierre o melhor em seu novo cargo".

Pierre Barrial acrescentou: "Estou honrado e animado por ter sido escolhido como CEO do Grupo. A IDEMIA possui uma equipe extremamente comprometida de 15 mil funcionários no mundo todo e, juntos, continuaremos servindo nossos clientes, independentemente das circunstâncias. Também tenho orgulho de liderar uma empresa cujo objetivo, desde sua criação, é tornar o mundo um lugar mais seguro, onde e quando a identidade e a segurança importam em uma realidade cada vez mais digital. Os eventos recentes mostram que isso é mais verdadeiro do que nunca".

Matthew Cole disse: "Estou emocionado e orgulhoso por me juntar à IDEMIA como CEO da divisão SET. Planejo trabalhar lado a lado com minhas equipes e a gerência sênior do Grupo para levar a bom termo a estratégia e os objetivos de crescimento da empresa".

Sobre Yann DelabrièreYann Delabrière se formou na École Normale Supérieure e na École Nationale D'administration e possui uma pós-graduação em Matemática. Ele começou sua carreira no Comitê de Contas Públicas (Cour des Comptes) antes de trabalhar para o Ministro do Comércio Exterior da França. Em seguida, tornou-se diretor Financeiro da agência francesa de crédito à exportação (COFACE), seguido pelo Printemps Group, antes de se tornar diretor Financeiro da PSA Peugeot Citroën em 1990 e, a partir de 1998, foi presidente e CEO do Banque PSA Finance e fez parte do Comitê Executivo da PSA Peugeot Citroën. Em 2007, Yann foi nomeado presidente e CEO da Faurecia. De junho de 2017 a fevereiro de 2018, ele presidiu o conselho executivo da Zodiac Aerospace. De 2004 a maio de 2018, foi diretor da Cap Gemini, de 2012 a 2016, diretor da Société Générale e, desde março de 2017, é diretor da Alstom. Ele preside o conselho executivo da IDEMIA desde outubro de 2018, tendo presidido anteriormente o conselho de supervisão da IDEMIA por um período de 10 meses.

Sobre Pierre BarrialPierre Barrial se formou na Paris School of Business. Ele tem mais de 25 anos de experiência com empresas e agências multinacionais e multiculturais de uma ampla gama de indústrias, incluindo TIC e segurança, atendendo os setores público e privado. Depois que Pierre ingressou na IDEMIA, em 2013, ele administrou as operações do Grupo na América Latina, seguido pelos negócios de Operadoras Móveis, Instituições Financeiras e SET. Anteriormente, Pierre trabalhou em vários empregos no Bull Group na África do Sul, Itália, Polônia e Brasil.

Sobre Matthew ColeMatthew Cole possui MBA pela Oxford Brookes University e também é revisor oficial de contas. Em 2003, ele ingressou na Cubic Corporation, líder mundial em pagamentos inteligentes e sem contato para transporte. Durante seu período na Cubic, Matthew ocupou vários cargos financeiros seniores antes de liderar com sucesso as operações da Ásia-Pacífico da empresa, seguido pela Estratégia e Desenvolvimento de Negócios globais. Em 2015, ele se tornou presidente da Cubic Transportation Systems. Antes da Cubic Corporation, Matthew ocupou vários cargos em empresas multinacionais de ponta, incluindo Endemol, British Airways, Mitsui, First Choice e Schlumberger.

Sobre a IDEMIAA IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

A proteção da nossa identidade se tornou uma missão crucial no mundo atual. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade e confiança e garante transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade -, seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde quer que a segurança seja importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT. Com cerca de 15 mil funcionários no mundo todo, a IDEMIA atende clientes em mais de 180 países.

