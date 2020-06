Presidente chinês promulga lei sobre segurança nacional para Hong Kong

O presidente chinês Xi Jinping promulgou nesta terça-feira a polêmica lei sobre segurança nacional para Hong Kong, anunciou a agência estatal de notícias Xinhua.

O texto, que segundo os críticos busca amordaçar a oposição e minar a autonomia do território, será incorporado à "Lei Fundamental" que serve desde 1997 de mini-Constituição em Hong Kong, destacou a agência.

O texto foi apresentado no domingo ao comitê permanente do Parlamento Nacional, uma instituição vinculada ao Partido Comunista Chinês (PCC), contornando assim o Conselho Legislativo local.

Elaborado em seis semanas, o conteúdo preciso da lei é desconhecido pelos quase 7,5 milhões de cidadãos de Hong Kong.

A agência oficial Xinhua divulgou há algumas semanas as diretrizes, afirmando que a lei pretende erradicar o "separatismo, o terrorismo, a subversão e o conluio com as forças externas e estrangeiras".