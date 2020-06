Comunicado do Business Wire :Panasonic Corporation

No dia 30 de junho de 2020, a Panasonic Corporation anunciou que recebeu a mais alta distinção como Melhor entre as Melhores na categoria Design da Marca no Automotive Brand Contest 2020, organizado pelo Conselho de Design da Alemanha (Rat für Formgebung). O prêmio foi concedido em reconhecimento ao conceito e design da marca do negócio Panasonic Automotive. A realização da cerimônia oficial de premiação está planejada para o outono 2020 dos EUA.

O Automotive Brand Contest é a única competição de design internacional para marcas automotivas. Fundado em 1953, o Conselho de Design da Alemanha realiza também prêmios de design aclamados internacionalmente, tais como o German Design Award e o ICONIC Awards.

O Automotive Brand Contest cobre todos os aspectos criativos no setor automotivo em todo o mundo - do design do veículo à publicidade corporativa. Os vencedores deste ano incluem também marcas globais, tais como Audi, BMW, Buick, Byton, Continental, Mercedes-Benz, Porsche e Volkswagen. A Panasonic é a primeira fornecedora automotiva japonesa a receber a distinção Melhor das Melhores na história do concurso que teve início em 2011.

Ao elogiar o design da marca da Panasonic Automotive, os jurados da competição disseram, "A aparência consistente em azul claro e verde realça discretamente o claro posicionamento da marca Panasonic Automotive, onde ela passa de uma visão para realidade, da inovação para soluções automotivas, tornando-se assim convincentemente tangível".

O desenvolvimento do conceito e design da marca foi iniciado na Europa a partir da primavera de 2017. O processo adotou uma abordagem colaborativa com clientes. O conceito da marca e o design foram desenvolvidos com base na imagem e expectativas dos clientes sobre a Panasonic. Além disso, várias opções foram analisadas por clientes como também por pessoal da mídia automotiva antes de tomarem a decisão final.

O conceito da marca e o design da Panasonic Automotive foi adotado não só na Europa, mas também globalmente, incluindo na China e no Japão. Foi apresentada pela primeira vez no seu estande no Shanghai Motor Show em abril de 2019.

A Panasonic continua a se esforçar para aprimorar o reconhecimento e entendimentos do seu negócio automotivo através da marca Panasonic Automotive e para aumentar o valor da marca da empresa.

Sobre a PanasonicA Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento de tecnologias e soluções inovadoras para as mais diversas aplicações nos setores de produtos eletrônicos de consumo, moradia, automóveis e B2B. A empresa - que celebrou 100 anos em 2018 - opera 528 subsidiárias e 72 empresas associadas em todo o mundo, e informou vendas líquidas consolidadas de 7,49 trilhões de ienes relativas ao exercício fiscal encerrado em 31 de março de 2020. Empenhada na busca de novos valores por meio da inovação com colaboração, a empresa emprega suas tecnologias para criar uma vida e um mundo melhor para os clientes. Saiba mais sobre a Panasonic: https://www.panasonic.com/global.

Fonte: https://news.panasonic.com/global/topics/2020/79235.html

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

