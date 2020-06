NBA planeja pintar lema 'Black Lives Matter' nas quadras da Disney World

Como parte de seu objetivo de dedicar o final da temporada à luta contra o racismo, a NBA planeja pintar o slogan 'Black Lives Matter' nas quadras da Disney World, informou a ESPN nesta segunda-feira (29).

Se a medida, que está sendo analisada pela NBA e pela Associação de Jogadores, for aplicada, a frase será pintada nas laterais das três quadras do complexo esportivo Disney World (Orlando), onde o final da temporada será disputado sem a presença de público a partir de 30 de julho.

O movimento internacional antirracismo 'Black Lives Matter' ganhou força nos Estados Unidos como resultado de protestos desencadeados desde o final de maio pelo assassinato do afro-americano George Floyd nas mãos de um policial branco de Minneapolis.

Com o país enfrentando os maiores protestos em décadas, a NBA se envolveu com seus jogadores, tornando a luta pela justiça social e contra o racismo e uma parte central do retorno aos jogos após a suspensão provocada pelo coronavírus.

Portanto, a liga está estudando vários tipos de ações para aproveitar a atenção mundial que receberá por três meses na Disney World.

Em outra medida, apresentada pela ESPN no domingo, os jogadores poderão usar camisetas com lemas de campanhas sociais que apoiam em vez de seus nomes.