Kudlow: neste momento, sinalização é de recuperação em V da economia americana

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Larry Kudlow, reafirmou que o país terá uma retomada econômica robusta, em formato de "V". Segundo ele, dados recentes do mercado de trabalho e das vendas no varejo, por exemplo, apoiam essa avaliação. "Tudo isso aponta para uma recuperação em V", afirmou Kudlow nesta segunda-feira, 29, durante entrevista à rede CNBC.



A autoridade considerou correta a decisão de alguns Estados de fazer uma pausa na reabertura, por causa da ressurgência de casos da covid-19. Segundo Kudlow, há de fato "incerteza" no cenário, mas o governo continua a avaliar os dados disponíveis.



Kudlow comentou também a intenção do governo de dar um bônus aos desempregados que voltarem ao trabalho. "Não é que queiramos punir ninguém, mas incentivos funcionam", disse ele, acrescentando que isso não significa que o apoio do Estado aos desempregados iria desaparecer.