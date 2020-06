Salão do Automóvel de Genebra 2021 é cancelado por pandemia

A edição de 2021 do Salão Automóvel de Genebra, o grande evento anual do setor, foi cancelada devido às consequências financeiras da pandemia de coronavírus, anunciaram seus organizadores nesta segunda-feira.

Em uma declaração, o Comitê e o Conselho da Fundação do Salão Internacional do Automóvel indicam que "desistiram de organizar um evento em 2021 por razões óbvias: de acordo com uma pesquisa, a maioria dos expositores indicou que provavelmente não participará de uma edição de 2021 e que favorecerá uma próxima edição em 2022.

"Não é certo que a situação da saúde permita a organização de um evento que atraia mais de 600.000 visitantes e 10.000 jornalistas na próxima temporada", acrescentam os organizadores.

O Salão Automóvel de Genebra é geralmente realizado em março.

A edição deste ano foi cancelada na última hora pela pandemia da COVID-19.

Os organizadores pediram ajuda financeira ao cantão de Genebra para cobrir as perdas causadas por esse primeiro cancelamento, estimado em 11 milhões de francos suíços (US$ 11,2 milhões), e para preparar uma nova edição.

No início de junho, as autoridades de Genebra aprovaram um empréstimo de 16,8 milhões de francos suíços, mas os organizadores do Salão decidiram rejeitá-lo nesta segunda-feira, pois não conseguiriam o primeiro realizar o primeiro pagamento em junho de 2021.

A declaração indica que os organizadores planejam vender o Salão do Palácio de Exposições e Congressos de Genebra (Palexpo), onde este evento foi realizado.