Atrás nas pesquisas, Trump relembra sua vitória em 2016

O presidente norte-americano, Donald Trump, relembrou nesta segunda-feira a sua vitória de 2016, dizendo que está convencido de que a história se repetirá em 3 de novembro, em um momento em que ele está com problemas nas pesquisas a quatro meses da eleição presidencial de 2020.

"Lamento dizer-lhes, os democratas não fazem nada, mas tenho pesquisas internas MUITO BOAS", expressou em sua conta no Twitter, sem entrar em detalhes sobre os dados que teria tido acesso.

"Como em 2016, as pesquisas do New York Times estão equivocadas! As pesquisas da Fox News são uma piada!", declarou, em referência a pesquisas nacionais de quatro anos atrás que davam a vitória nas eleições presidenciais a sua rival, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton.

Todas as pesquisas em nível nacional têm seguido por várias semanas uma mesma direção: Donald Trump mostra um recuo marcado com relação ao seu rival democrata, Joe Biden.

Segundo as últimas pesquisas do New York Times e da Siena College, o ex-vice-presidente de Barack Obama agora tem uma vantagem de 14 pontos sobre o atual morador da Casa Branca.

Mesmo que todos os analistas peçam cautela, destacando em particular que ainda faltam quatro meses de campanha, e sinalizam que a vantagem de Biden sobre Trump é maior que a de Hilary Clinton tinha no mesmo período, quatro anos antes.

As sondagens dos estados-chave são motivo de preocupação para a equipe de Trump, já que as pesquisas em Michigan, Pensilvânia e Wisconsin -os quais deram a vitória para Trump em 2016- o magnata claramente aparece atrás de Biden.