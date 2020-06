Comunicado do Business Wire :Interactive Brokers Group, Inc.

O Conselho Administrativo da Interactive Brokers Group, Inc. (Nasdaq: IBKR) anunciou hoje a nomeação de Nicole Yuen como diretora independente da empresa a partir de 1º de julho de 2020.

"Nicole Yuen tem profunda experiência na criação e gestão de negócios de títulos de primeira linha na Ásia, sendo conhecida por seus esforços pioneiros em internacionalizar o mercado de capitais da China", disse Thomas Peterffy, Presidente do Conselho do Interactive Brokers Group. "A Ásia é um importante e crescente mercado para nossa empresa, por isto temos a sorte de ter alguém com o conhecimento e a experiência da Nicole em nosso conselho."

Como banqueira experiente em investimentos com mais de 20 anos de experiência, a Sra. Yuen atuou mais recentemente como Diretora Administrativa e Chefe Acionária no Norte da Ásia e Vice-Presidente do Credit Suisse na Grande China. Durante seus seis anos de mandato, ela liderou a criação dos negócios de corretagem do Credit Suisse na China continental e supervisionou os negócios acionários do banco no norte da Ásia.

Antes de ingressar no Credit Suisse, a Sra. Yuen trabalhou no UBS por 18 anos e supervisionou os negócios acionários da empresa em Hong Kong bem como liderou a expansão dos negócios na China continental. No início de sua carreira, a Sra. Yuen atuou no Comitê de Classificação da Comissão Regulatória de Valores Mobiliários da China, além de exercer advocacia nos EUA, Reino Unido e Hong Kong. Ela atuou como sócia da Clifford Chance e trabalhou para Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

Durante sua carreira em bancos de investimento e mercados de capitais, a Sra. Yuen liderou transações de captação de recursos de alto perfil na região da Grande China, incluindo as primeiras ações H, Red chip e B, bem como privatizações importantes do governo em Hong Kong.

A Sra. Yuen atua ativamente em funções públicas. Entre outros, ela atua como membro do Painel de Revisão de Processos da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros do Governo de Hong Kong, membro do Conselho Consultivo do Departamento de Censo e Estatística do Governo de Hong Kong e membro do Comitê de Revisão de Operações da Comissão Independente de Hong Kong Contra a Corrupção. Ela é formada pela Universidade de Hong Kong e pela Harvard Law School.

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas da Interactive Brokers Group oferecem execução comercial automatizada e custódia de valores mobiliários, commodities e câmbio 24 horas por dia em mais de 135 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma única conta de investimento integrada da IBKR para clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos comerciais proprietários, consultores financeiros e corretores de apresentação. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma única e sofisticada para gerenciar suas carteiras de investimentos. Nos esforçamos para oferecer aos nossos clientes preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, gestão de riscos e carteira, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo com baixo ou nenhum custo, posicionando os mesmos para obter retornos superiores aos investimentos. Na sua análise "Best Online Broker" (Melhor Corretor Online) em 24 de fevereiro de 2020, a Barron classificou a Interactive Brokers na primeira posição com 5 estrelas de uma classificação total de 5.

