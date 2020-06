Comunicado do Business Wire :PCI Pharma Services

PCI Pharma Services (PCI), fornecedora líder global de soluções de terceirização farmacêutica e biofarmacêutica, anunciou hoje a conclusão da expansão de seu novo Centro de Excelência em Biotecnologia na Filadélfia (EUA), um grande investimento que representará o novo local de referência em biologia dos Estados Unidos para clientes. Além disso, a PCI também está anunciando novos investimentos significativos para expandir seus recursos mundiais de embalagem para medicamentos biológicos em suas operações na Irlanda, complementando os recursos existentes no Reino Unido e na Alemanha. Esses investimentos fornecerão aos clientes soluções globais de embalagem para seus produtos biológicos e medicamentos injetáveis, para atender às crescentes demandas do mercado.

"As previsões mundiais para produtos biológicos mostram um forte crescimento nos próximos anos e a PCI permanece no topo dessa tendência e investe na tecnologia mais recente para aumentar a capacidade e acomodar os novos formatos de entrega de medicamentos de produtos biológicos. Já garantimos projetos de vários clientes biofarmacêuticos globais que se beneficiarão com a nova expansão, que é um reflexo da demanda do mercado", disse Salim Haffar, CEO da PCI Pharma Services. "A PCI possui uma rica herança em produtos biológicos, de mais de 20 anos, mas agora temos a oportunidade de aplicar essa experiência em uma escala maior. Estamos ansiosos para aproveitar nossa ampla experiência com a tecnologia mais recente para ajudar nossos clientes a fornecer terapias que mudam a vida dos pacientes."

Os investimentos recentes incluem parcerias com fornecedores líderes como Dividella, groninger, Marchesini Group e Syntegon (anteriormente Bosch Packaging Technology) para proporcionar equipamentos de ponta para seringas pré-cheias, autoinjetores e frascos, além da mais recente tecnologia de serialização. As expansões também incluem o aumento da montagem e rotulagem de seringas automáticas de alta velocidade, rotulagem e embalagem de frascos e montagem de injetores automáticos - permitindo maior flexibilidade no atendimento aos clientes em todos os requisitos da cadeia de suprimentos. Além de desenvolver os recursos existentes de armazenamento a frio e os conjuntos de fabricação de ponta, a PCI continuará oferecendo equipes inovadoras de design para ajudar a enfrentar os desafios de embalagens normalmente apresentados pelos produtos biológicos.

"Com essas expansões, nossos Centros de Excelência em Biotecnologia estão preparados para suportar a escala necessária para atender às necessidades dos clientes no mundo todo", afirmou Brad Payne, diretor de Operações da PCI Pharma Services. "A PCI tem flexibilidade para lidar com os volumes dinâmicos de terapias biofarmacêuticas, sejam grandes ou pequenos, atendendo às necessidades de nossa base global de clientes. Essa flexibilidade se estende às diversas capacidades necessárias para lançamentos, aceleração mundial e fornecimento contínuo. Com esses investimentos em automação de alta velocidade, a PCI melhorará drasticamente a produtividade, bem como a continuidade e qualidade do fornecimento."

Saiba mais sobre as embalagens biológicas da PCI Pharma Services aqui.

Sobre a PCI Pharma Services

O setor global da saúde confia na PCI para soluções de desenvolvimento de medicamentos que aumentam a velocidade de comercialização de seus produtos e as oportunidades de sucesso comercial. Somente a PCI possui experiência comprovada, que vem com mais de 50 lançamentos bem-sucedidos de produtos por ano e mais de cinco décadas no setor de saúde. A tecnologia líder e o investimento contínuo nos permitem atender às necessidades globais de desenvolvimento ao longo do ciclo de vida do produto - desde os ensaios clínicos de Fase I até a comercialização e fornecimento contínuo. Nossos clientes nos veem como uma extensão de seus negócios e um parceiro de colaboração, com o objetivo compartilhado de melhorar a vida dos pacientes. Para mais informações, acesse www.pci.com ou siga-nos no Twitter em @PCI_Social.

Bailey Watroba, WE Communications bwatroba@we-worldwide.com / +1-617-234-4110

