Presidente da Polônia lidera o 1º turno da eleição

O atual chefe de Estado da Polônia, o conservador Andrzej Duda, lidera a apuração dos votos do primeiro turno da eleição presidencial e enfrentará o candidato liberal no segundo turno, em 12 de julho, de acordo com os resultados parciais anunciados pela Comissão Eleitoral (PKW).

Duda obteve 43,7% dos votos, após a apuração de 99,78% das urnas, anunciou a Comissão nesta segunda-feira.

No segundo turno ele enfrentará o prefeito de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, que ficou em segundo lugar com 30,3% dos votos.

O candidato independente Rafal Holownia recebeu 13,9% dos votos. Os outros oito candidatos não superaram 10% dos votos.

De acordo com a Comissão Eleitoral, os dados dos últimos colégios eleitorais não influenciarão o resultado final de forma considerável.

A taxa de participação foi de 64,4%, segundo a PKW.

A campanha foi marcada pelo temor dos poloneses de uma recessão, a primeira no país desde o fim do comunismo, devido à pandemia do novo coronavírus.

As eleições foram muito afetadas pela crise da COVID-19, que obrigou as autoridades a adiar o pleito de maio para junho.