Aumento de casos de Covid-19 na fronteira com Brasil deixam Paraguai em alerta

O Paraguai estava em alerta após um aumento do número de casos de Covid-19 - coincidindo com a chegada do inverno -, com dois mortos e mais de duas centenas de infectados em um dia, a maioria em Ciudad del Este, na fronteira com o Brasil.

"Estes números representam uma bandeira vermelha para todos", disse neste domingo o ministro da Saúde, Julio Mazzoleni. O Paraguai é o país com menor número de vítimas fatais da pandemia, totalizando 15. O número de infectados chega a cerca de 2 mil.

Mazzolino alertou para o desinteresse paulatino da população em manter os protocolos: "Ao vir para meu gabinete hoje, reparei que metade das pessoas não usavam máscara."

As aglomerações são a principal forma de contágio, segundo autoridades sanitárias, que anunciaram 231 casos nas últimas 24 horas. A Igreja Católica (80% da população) celebrou missas hoje com as pessoas dentro de seus carros, para preservar o distanciamento.

"Queremos dar uma resposta à necessidade dos fiéis de comunhão direta, o que não conseguem há 100 dias devido à pandemia", disse o arcebispo de Assunção, monsenhor Edmundo Valenzuela. Os interessados em comungar acenderam os faróis de seus carros e padres se aproximaram dos veículos, reunidos em um estacionamento do aeroporto internacional Silvio Pettirossi para uma missa.