Balanço da pandemia do novo coronavírus às 16h de Brasília

Quase meio milhão de mortes e mais de 10 milhões de contagiados. Este é o balanço da pandemia do novo coronavírus às 16h deste domingo (horário de Brasília), segundo contagem elaborada pela AFP a partir de fontes oficiais.

A pandemia provocou ao menos 499.510 mortos no mundo desde que a China reportou oficialmente o aparecimento da doença em dezembro.

Desde o início da epidemia, foram contabilizados mais de 10.058.010 contagiados em 196 países ou territórios. Destes, pelo menos 4.998.900 se recuperaram, segundo as autoridades.

A cifra de casos diagnosticados como positivos reflete apenas parte do total de contágios, devido às políticas díspares dos diferentes países para diagnosticá-los.

Desde as 16h de sábado, foram registrados 4.059 óbitos e 173.156 contágios no mundo. Os países que contabilizaram mais falecidos foram Brasil, com 1.109 mortes, México (602) e Estados Unidos (454).

O número de mortos nos Estados Unidos, que registraram o primeiro óbito vinculado ao vírus no começo de fevereiro, chegou a 125.709. O país registrou 2.534.981 contágios. As autoridades consideram que 679.308 pessoas se curaram.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados pela pandemia são o Brasil, com 57.070 mortes e 1.313.667 casos; o Reino Unido, com 43.550 mortes e 311.151 casos; a Itália, com 34.738 mortes e 240.310 casos, e a França, com 29.778 mortes e 199.343 casos.

Entre os países mais afetados, a Bélgica é o que amarga a maior taxa de mortalidade, com 84 mortes por 100.000 habitantes, seguido de Reino Unido (64), Espanha (61), Itália (57) e Suécia (52).

A China continental (com exceção de Hong Kong e Macau) soma um total de 83.500 pessoas contagiadas, das quais 4.634 morreram e 78.451 se curaram.

Às 16h deste domingo e desde o início da epidemia, a Europa somava 196.085 falecidos (2.642.741 contágios); Estados Unidos e Canadá, 134.277 (2.638.191); América Latina e Caribe, 110.883 (2.438.389); Ásia, 33.107 (1.218.767); Oriente Médio, 15.505 (730.977); África, 9.520 (379.795), e Oceania, 133 (9.158).

O balanço foi realizado usando dados das autoridades nacionais, compilados pelos escritórios da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Devido a correções das autoridades ou à publicação tardia dos dados, o aumento das cifras publicadas nas últimas 24 horas pode não corresponder exatamente às do dia anterior.