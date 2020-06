Fábrica russa de enriquecimento de minério derrama águas residuais em rio do Ártico

A gigante da mineração russa Nornickel anunciou neste domingo que uma de suas fábricas de enriquecimento de minério no Ártico derramou águas residuais em um rio, um mês depois de outra descarga de hidorcarbonetos sem precedentes na mesma região.

Segundo um comunicado publicado no site da Nornickel, o incidente ocorreu na fábrica de Talnakh, próxima à cidade ártica de Norilsk. As águas residuais, usadas no tratamento de minérios extraídos na região, "transbordaram de um reservatório" hoje e foram derramadas na natureza, diz o texto.

Funcionários conseguiram interromper o vazamento, e o mesmo não representa "nenhuma ameaça de fuga de rejeitos", afirmou a Nornickel. Serviços do Ministério de Emergências russo no local, citados pela agência pública Ria Novosti, falam, no entanto, em risco de contaminação do rio Kharayelakh por substâncias tóxicas.

O comitê de fiscalização russo confirmou em comunicado a "descarga não autorizada de rejeitos líquidos" e anunciou a abertura de uma investigação.

Segundo o jornal opositor "Novaya Gazeta", a fábrica descarrega ilegalmente, quando quer, águas residuais na natureza. De acordo com correspondentes da publicação, funcionários da Nornickel desmontaram rapidamente a tubulação para rejeitos quando os investigadores e serviços de emergência chegaram ao local.

A porta-voz da empresa Tatiana Egorova confirmou à AFP que os funcionários haviam decidido "descarregar água tratada do reservatório", e uma investigação interna foi aberta.