ONGs alertam sobre 'nacionalismo' na busca da vacina contra COVID-19

Várias lideranças de ONGs lançaram um apelo, na França, para tornar uma futura vacina contra o novo coronavírus acessível a todos, alertando para o risco de "nacionalismo" no tema.

"O medo de que um 'nacionalismo' sobre a questão da vacina, associado a uma corrida pelo lucro, dificulte o acesso das pessoas mais expostas e desprotegidas, por exemplo, as que vivem em países em desenvolvimento, é muito real", afirmam em uma nota publicada no jornal francês "Le Journal du Dimanche".

Entre estes representantes do Terceiro Setor, estão Cécile Duflot (Oxfam), Najat Vallaud-Belkacem (France One), Thierry Allafort (Médicos Sem Fronteiras), Philippe de Botton (Médicos do Mundo) e Florence Thune (Sidaction).

"Há dois meses, ocorrem cúpulas internacionais, e a França mostra seu desejo de tornar a futura vacina SARS-CoV2 acessível em todo mundo", escrevem.

Mas, "nos bastidores, uma concorrência dura foi aberta entre nações e grupos farmacêuticos para o desenvolvimento das vacinas", acrescentam.

O grupo Sanofi gerou grande polêmica em maio, quando seu diretor-geral se referiu à possibilidade de favorecer os Estados Unidos na distribuição de uma possível vacina.

"Nossas associações têm a experiência de anos de luta pelo acesso a tratamentos diante de uma indústria farmacêutica pouco escrupulosa. Não se pode repetir os mesmos erros!", afirmam as ONGs, para as quais "para fazer das futuras vacinas um bem público mundial é preciso garantir preços acessíveis para todos os países e todas as populações".