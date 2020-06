Casa Branca nega que Trump tenha sido informado de recompensas russas a talibãs

A Casa Branca negou neste sábado (27) que o presidente Donald Trump tenha recebido informes de inteligência, segundo os quais a Rússia teria oferecido recompensas a militantes talibãs para executar soldados americanos no Afeganistão.

A secretária de imprensa, Kayleigh McEnany, disse que "nem o presidente, nem o vice-presidente foram informados das supostas recompensas russas", sobre as quais o jornal americano The New York Times noticiou.

"Isto não fala do mérito dos supostos informes de inteligência, mas da inexatidão da história do The New York Times, que sugere erroneamente que o presidente Trump foi informado desse assunto", acrescentou.

A informação surge em um momento em que Trump tenta retirar as tropas americanas do Afeganistão.

Os talibãs negaram o informe do NYT, assim como a Rússia, cuja embaixada nos Estados Unidos tuitou que "as acusações sem fundamento e anônimas" publicadas pelo jornal provocaram "ameaças diretas à vida" de seus funcionários em suas delegações em Washington e Londres.