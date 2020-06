Presidente francês aceita convite para visitar a Rússia

O presidente francês, Emmanuel Macron, aceitou nesta sexta-feira um convite de Vladimir Putin para visitar a Rússia, possivelmente antes do fim do ano, anunciou a presidência francesa após uma videoconferência entre ambos. A data levará em conta a evolução da crise da Covid-19.

Segundo a França, a viagem não terá um caráter comemorativo, num contexto em que a Rússia acaba de celebrar o 75º aniversário da vitória sobre os nazistas.

Durante o encontro on-line entre os presidentes, "foi feito um balanço do diálogo de confiança e segurança" obtido durante a visita do presidente russo ao forte de Brégançon, residência de férias do presidente francês no sul da França, em 19 de agosto de 2019.