EUA: governo Trump pede que Suprema Corte invalide Obamacare

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu na quinta-feira que a Suprema Corte invalide o Affordable Care Act, conhecido como Obamacare. Com isso, o atual governo coloca a questão da saúde como central neste ano eleitoral, já com foco no impacto da pandemia da covid-19.



O Departamento de Justiça diz que a lei de saúde de 2010, um dos principais êxitos do governo de Barack Obama, é inválida porque em 2017 o Congresso encerrou a punição financeira para aqueles sem seguro-saúde, embora isso não tenha entrado em vigor até 2019.



A avaliação da Suprema Corte sobre essa lei não deve vir antes do outono local, no mínimo, com qualquer decisão provavelmente chegando após o dia da eleição presidencial. (Fonte: Dow Jones Newswires)