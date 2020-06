Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies Inc.

Esta semana, The Estée Lauder Companies (NYSE: EL) anunciou que Stéphane de La Faverie foi promovido à Presidência do Grupo, continuando em seu papel de Presidente Mundial das Marcas Estée Lauder e AERIN. Ele se reportará diretamente a Fabrizio Freda, Presidente e Diretor Executivo em sua função como Presidente do Grupo, e continuará se reportando a Jane Hertzmark Hudis, Presidente do Grupo Executivo, por suas responsabilidades de Presidente Mundial das Marcas Estée Lauder e AERIN. Como Presidente do Grupo, o novo portfólio de marcas de Stéphane incluirá Jo Malone London, Aramis and Designer Fragrances, Le Labo, Darphin, Lab Series, By Kilian, Editions de Parfums Frédéric Malle, RODIN olio lusso e Prescriptives.

"Stéphane possui ampla experiência em liderar marcas, tornando-o bem capaz para as importantes responsabilidades de liderança do cargo de Presidente do Grupo", disse Fabrizio Freda. "Como Presidente Mundial das Marcas Estée Lauder e AERIN, será o líder ideal para levar a marca icônica das marcas de nossa empresa a uma incrível fase de crescimento de ampla base. Sua merecida promoção reflete seu excelente histórico de criação e liderança de marcas mundiais, sua experiência em categorias e canais bem como uma profunda compreensão da relevância local."

Como Presidente do Grupo, Stéphane supervisionará e conduzirá o recém-anunciado terceiro grupos de marcas da ELC, focado principalmente em fragrâncias artesanais e de luxo. Além da estratégia corporativa de fragrâncias da empresa, Stéphane aproveitará sua experiência em cuidados com a pele para promover a diferenciação de marcas favoritas ao culto nesta categoria, além de oportunidades na China e no varejo de viagem.

Stéphane foi nomeado Presidente Mundial das Marcas Estée Lauder e AERIN em julho de 2016, e sua liderança bem-sucedida impulsionou o tremendo desempenho global da Estée Lauder em dados demográficos, regiões e canais. Sob sua supervisão, a Estée Lauder continua a exercer seu poder de recrutamento e lealdade em todo o mundo, com foco especial nos consumidores chineses em todo o mundo. A estratégia de herói da marca continua demonstrando sua força em franquias existentes e mundialmente icônicas, como Advanced Night Repair e Double Wear.

A capacidade ímpar de Stéphane de cultivar e honrar as raízes autênticas da marca, ao mesmo tempo em que se conecta com clientes de todas as idades, origens e etnias, ajudou a tornar a Estée Lauder uma das marcas de beleza de prestígio mais amadas do mundo. Ele continuou a reforçar o posicionamento em espiral da Estée Lauder por meio de grandes parcerias de criação de histórias e disruptivas, incluindo o designer de roupas casuais KITH e a grafiteira japonesa LADY AIKO.

Stéphane é um líder proativo, apaixonado por desenvolvimento de talentos, sempre liderando pelo exemplo e aprendendo constantemente com suas equipes, tanto em Nova York quanto no mundo. Antes de sua passagem pela Estée Lauder, Stéphane foi Presidente Mundial das Marcas Origins e Darphin, onde liderou o rápido crescimento de dois dígitos da Origins na China, enquanto simultaneamente revigorava a presença da marca em mercados históricos como a América do Norte por meio de recursos inovadores de varejo. De modo notável, também desempenhou um importante papel de liderança no portfólio de fragrâncias da empresa, tendo atuado como Vice-Presidente Sênior / Diretor Geral Global das Marcas Aramis e Designer Fragrances.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.|The Estée Lauder Companies Inc. é um dos principais fabricantes e comerciantes do mundo em produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cabelos. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob nomes de marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA, Too Faced e Dr. Jart+.

ELC-L ELC-C ELC-B

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200626005412/pt/

Relações com Investidores: Rainey Mancini (212) 284-3049 Relações com a Mídia: Jill Marvin (212) 572-4438

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.