Comunicado do Business Wire :IDEMIA

A IDEMIA formou uma parceria com a Treezor há mais de três anos para desenvolver uma grande variedade de produtos inovadores, como cartões de metal e cartões de aparência/sensação nova - camadas coloridas, acabamento em metal revestido, transparentes - para os principais neobancos e fintechs franceses.

Essa colaboração entre a IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, e a Treezor, a líder francesa no mercado de serviços bancários como serviço, culminou hoje no lançamento do primeiro cartão ecológico de uma fintech na França. Esse movimento está ligado às iniciativas ecológicas das duas empresas, atendendo à demanda do consumidor por soluções sustentáveis.

Apoiada no know-how de longa data em design, desenvolvimento e produção, a IDEMIA pôde oferecer à Treezor um cartão com baixo consumo de recursos naturais, sem comprometer a segurança ou a conveniência do usuário final. Como parte de sua estratégia ambiental, a IDEMIA reafirma seu compromisso de se afastar do modelo linear atual de desperdício de resíduos e repensar fundamentalmente a maneira como projetamos, usamos e reutilizamos o plástico.

Onlyone, o primeiro neobanco ecológico1

A Onlyone2, uma startup que se comercializa como a primeira fintech genuinamente ecológica, será o primeiro destinatário deste novo cartão de PVC +85% reciclado que será lançado com seus clientes existentes em setembro de 2020.

"Nós nos esforçamos para adotar práticas ecológicas em todas nossas operações sem papel e desenvolvendo soluções de cartões bancários digitais e ecologicamente corretos. Os cartões bancários são fabricados em PVC reciclado à base de resíduos industriais, de acordo com os princípios da economia circular, que buscam reduzir o desperdício de recursos naturais e minimizar o desperdício industrial. A IDEMIA também obteve a certificação 'Resumo de validação de declaração ambiental' de seu fornecedor de PVC reciclado, a UL Environment Inc.", disse Amanda Gourbault, vice-presidente executiva de atividades de Instituições Financeiras da IDEMIA.

"Somos gratos à Treezor e à IDEMIA nos deram essa incrível oportunidade de ser a primeira fintech na França a oferecer um cartão ecologicamente responsável. Com este novo cartão, estamos colocando o primeiro tijolo para apoiar nossos clientes em direção a um estilo de vida baixo em carbono", disse Kamel Naït-Outaleb, cofundador e CEO da Onlyone.

"Estamos orgulhosos de que a Onlyone emita este primeiro cartão que abraça nossos valores e os da Onlyone e atenda às expectativas dos consumidores atuais. Estamos empolgados por ter a chance de contribuir com a #Tech4Good, que compartilha o que estamos tentando alcançar.Muito obrigado à IDEMIA por fornecer sua experiência tecnológica", disse Éric Lassus, cofundador e CEO da Treezor.

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade , confiança e transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde a segurança for importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT.

Com quase 15.000 funcionários em todo o mundo, a IDEMIA atende clientes em 180 países.

Para mais informações, acesse www.idemia.com / Siga @IdemiaGroup no Twitter

Sobre a Onlyone

Criada no final de 2018, a Onlyone é uma fintech independente, 100% digital, ética e de impacto positivo. Fundada por Kamel Naït-Outaleb, Amine Melouk e Matthias Rouberol, três experientes empresários do setor bancário e digital, sua missão é criar um modelo de conta de pagamento diferente e mais virtuoso, a fim de reposicionar o mundo bancário no cerne da sociedade e nas realidades do nosso tempo.

Para enfrentar os desafios sociais e ambientais, a Onlyone está reinventando os serviços de gerenciamento de contas, adaptando-os para ajudar a criar um mundo bancário transparente e sustentável. Além de monitorar as operações diárias da conta, a fintech permite que seus usuários entendam, monitorem e reduzam o impacto ambiental de seu consumo, graças a uma pontuação exclusiva de impacto ambiental e ferramentas de gestão de mudanças. Também lhes permite contribuir para o financiamento de projetos com alto impacto socioambiental, como projetos de compensação de carbono ou combate à desnutrição, de maneira simples e sem custo adicional. Para saber mais, acesse Onlyonecard.eu.

Sobre a Treezor

Éric Lassus e Xavier Labouret fundaram a Treezor em 2016 e, em 2019, a venderam ao banco francês Société Générale. Hoje, a Treezor é uma fintech francesa de serviços de pagamento de marca branca. A empresa pode comercializar seus serviços na Europa com base em sua licença de operação com dinheiro eletrônico e no status de membro principal da Mastercard. A empresa gerencia todo o processo de pagamento por meio de sua plataforma, incluindo compras, emissão de cartões, Xpay, transferências eletrônicas, P2P, KYC e muito mais. A empresa dedica grande parte de seus fundos ao desenvolvimento de novas tecnologias e possui mais de 80 funcionários em Paris e Rennes. Para saber mais sobre a Treezor, acesse www.treezor.com. Siga-nos no Twitter @TreezorBanking e em nossa página do LinkedIn.

1 Conforme definido pela Autoridade de Supervisão e Resolução Prudencial da França em seu relatório de 2019 intitulado "Neobancos em busca de lucros"; "neobanco" significa plataformas de operação bancária como serviço, como a Treezor. 2 Agente de serviços de pagamento da Treezor.

