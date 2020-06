Comunicado do Business Wire :City of Tampere

Tampere, a cidade mais atraente da Finlândia, ganhará um novo cluster moderno de exercícios e esportes. O concurso de conceito e implementação do projeto Hakametsä Sport Campus começará este mês de junho e continuará até novembro de 2020. O desenvolvimento da área de Hakametsä, com um total de 14 hectares, é um novo tipo de investimento no esporte de elite, no negócio esportivo e na promoção de esportes, saúde e bem-estar.

O objetivo do concurso é encontrar um parceiro para a cidade de Tampere no desenvolvimento da área. A tarefa dos competidores é preparar um plano conceitual abrangente para a área de Hakametsä, que atenda aos requisitos estabelecidos pela cidade para a rede esportiva e atenda à visão do Hakametsä Sport Campus. Empresas e consórcios de negócios com recursos financeiros e operacionais suficientes podem participar da competição. Os concorrentes devem formar grupos de especialistas multidisciplinares.

A área de Hakametsä é conhecida pelo hóquei no gelo finlandês, jogado no Tampere Ice Stadium desde 1965. Quando os jogos da Elite League forem transferidos para a nova arena UROS LIVE, Hakametsä se tornará um local diversificado de esportes e bem-estar.

A visão para o Hakametsä Sport Campus combina exercícios, esportes, instalações operacionais, instalações comerciais e moradias em uma entidade moderna com sinergia entre as funções. A área de Hakametsä está localizada a cerca de três quilômetros do centro de Tampere, em uma área de rápido crescimento e ao longo da (nova) conexão da linha de trem que começará a operar em 2021.

Para mais informações e instruções para participar do concurso de conceito e implementação, acesse o site da cidade de Tampere. O idioma do concurso é o finlandês.

www.tampere.fi/hakametsankilpailu

Markus Joonas Gerente de Projeto +358 50 345 0705 markus.joonas@tampere.fi

Tero Tenhunen Diretor de Projeto Five-star City Centre Tampere +358 50 540 2860 tero.tenhunen@tampere.fi

