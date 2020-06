Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

O Moody's Analytics ganhou neste ano sete categorias na Premiação de Tecnologia de Risco. Cinco são vitórias repetidas.

3 anos seguidos:

-- Provedor de Dados de Crédito do Ano

-- Software de Modelagem de Crédito por Atacado do Ano

2 anos seguidos:

-- Produto do Ano para Testes de Estresse em Toda a Empresa

-- Solução de Modelagem do Ano IFRS 9 - ECL

-- Solução Empresarial do Ano IFRS 9

Vitórias pela primeira vez:

-- Produto do Ano para Teste de Estresse de Crédito

-- Sistema ALM de Seguro de Vida e Pensões do Ano

"Estamos honrados em ganhar sete Prêmios de Tecnologia de Risco este ano", disse Steve Tulenko, Presidente da Moody's Analytics. "É particularmente gratificante que estes prêmios reconheçam nossas capacidades de longa data, como modelagem de crédito e dados, bem como ofertas mais recentes, como pensões ALM e IFRS 9."

"Parabenizamos a Moody's Analytics por outra excepcional demonstração", disse Antony Chambers, Editor de Risco. "Sete prêmios é uma conquista impressionante e mostra seus recursos nas funções de crédito, finanças, reguladoras e contábeis."

A Premiação de Tecnologia de Risco reconhecer fornecedores de destaque que ajudam o setor nas áreas de ALM, crédito, risco operacional e gestão de riscos corporativos. Eles são decididos por um júri de usuários de tecnologia e pelos editores da Risk.net.

Estas vitórias são acrescentadas à nossa crescente lista de prêmios e elogios do setor.

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics fornece inteligência financeira e ferramentas analíticas para ajudar líderes empresarias a tomar decisões melhores e mais rápidas. Nossa profunda experiência em riscos, amplos recursos de informação e aplicativos inovadores de tecnologia ajudam nossos clientes a navegar com confiança no mercado em evolução. Somos conhecidos por nossas soluções premiadas com liderança no setor, compostas de pesquisa, dados, software e serviços profissionais, elaboradas para oferecer uma experiência perfeita ao cliente. Criamos confiança em milhares de organizações em todo o mundo, com nosso compromisso pela excelência, ênfase em mentes abertas e foco em satisfazer as necessidades dos clientes. Para mais informação sobre a Moody's Analytics, acesse o site ou se conecte conosco no Twitter e LinkedIn.

A Moody's Analytics, Inc. é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO). A Moody's Corporation registrou receita de US$ 4,8 bilhões em 2019, emprega cerca de 11.300 pessoas em todo o mundo e mantém presença em 40 países.

