O momento mais duro da crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus na zona do euro "provavelmente passou" - afirmou a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, nesta sexta-feira (26).

"O pior provavelmente passou", disse ela, em uma conferência.

"Mas não vamos voltar ao status quo. Vai ser diferente. A recuperação vai ser incompleta e transformadora", acrescentou Lagarde.