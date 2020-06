Policial nova-iorquino é formalmente acusado por abordagem com estrangulamento

Um policial de Nova York foi detido e acusado nesta quinta-feira (25) depois de ter realizado uma abordagem com estrangulamento durante uma prisão, prática recentemente considerada ilegal no estado de Nova York após o caso George Floyd.

David Afanador enfrenta uma pena de até sete anos de prisão por estrangulamento e tentativa de estrangulamento agravado, segundo informou o escritório da promotora do Queens, Melinda Katz, em comunicado.

Um cidadão que estava de passagem filmou com seu celular a prisão no último domingo, antes que a polícia publicasse as imagens gravadas pelas minicâmeras carregadas pelos policiais.

Na gravação da polícia, três pessoas, visivelmente bêbadas, enfrentam os policiais. Depois de alguns minutos, um deles parece estar pegando uma lata de lixo.

Quatro oficiais então partem para cima dessa pessoa, e David Afanador faz uma abordagem com estrangulamento, isso que dura mais de 10 segundos. A pessoa estrangulada em questão é um cidadão negro, que brevemente parece perder a consciência.

Além dessa técnica já ter sido proibida pelo Departamento de Polícia de Nova York, nas últimas semanas o Parlamento desse estado e a prefeitura já aprovaram regulamentos que tornam essa prática um crime.

A decisão foi tomada após a morte de Floyd, que foi sufocado por um policial branco de Minneapolis durante sua prisão, no final de maio.

"Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, essa prática é exatamente o tipo de conduta que a polícia de Nova York proibiu e que o Parlamento (Nova York) considera como crime", ressalta a promotora Katz no comunicado.

Afanador, que compareceu à audiência com um juiz do Queens, responde em liberdade.