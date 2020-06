Petróleo fecha em alta

Os preços do petróleo subiram na quinta-feira, depois de uma queda acentuada de 5% na quarta-feira, em um mercado que recebeu notícias econômicas encorajadoras, mas observa a evolução da pandemia de COVID-19.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto fechou em US$ 41,05 em Londres, um aumento de 1,8%. Em Nova York, o barril WTI para entrega no mesmo prazo subiu 1,9%, a US$ 38,72.

O petróleo se recuperou do que seria mais uma queda nesta quinta-feira após a divulgação dos números do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos sobre os pedidos de seguro-desemprego.

Embora o número tenha sido 1,48 milhão de registros na semana passada, essa é uma queda menor em relação à semana anterior.

O mercado também está se movendo sob a influência das notícias sobre a pandemia de coronavírus nos Estados Unidos, onde a taxa de infecções acelera, principalmente no sul do país.