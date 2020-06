Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid® anunciou hoje que a INFIDIS, um integrador global de TI e provedor de soluções, levou o SIGMA Group para escolher a solução de armazenamento em backup em camadas ExaGrid para aprimoramento da proteção de dados e otimização de seus recursos de backup e restauração de dados, necessários para oferecer aos clientes o backup como serviço.

O SIGMA Group é uma empresa de serviços digitais com sede na França, especializada em publicação de software, integração de soluções digitais personalizadas e terceirização de sistemas de informação e soluções em nuvem. O SIGMA Group agora utiliza a solução ExaGrid para armazenar os backups dos clientes, assim como os seus próprios dados de backup, além de usar a solução para replicar dados do seu site principal para o site de recuperação de desastres (DR). A adição do sistema ExaGrid ao ambiente de backup do SIGMA Group permitiu à empresa acompanhar o crescimento dos dados dos clientes e cumprir seus SLAs.

"Para atender às expectativas da Sigma, a INFIDIS propôs a solução ExaGrid por causa dos muitos benefícios que oferece, como desempenho garantido ao longo do tempo, custos previsíveis, uma arquitetura escalável que permite investimentos progressivos e granulares conforme necessário, cópia em fita muito rápida e retenção a longo prazo facilmente mantida", disse Frédéric Floret, engenheiro de negócios de TI na INFIDIS.

"O uso do ExaGrid nos permite oferecer serviços de backup de alta qualidade aos nossos clientes", disse Mickaël Collet, arquiteto de nuvem no SIGMA Group. "Garantimos altos SLAs, especialmente em serviços de backup, e a solução ExaGrid nos ajuda a cumprir esses requisitos. Nossos serviços de backup incluem compromissos de desempenho em restaurações, e a zona de aterrissagem do ExaGrid nos permite manter os dados mais recentes em um formato não desduplicado para garantir o desempenho ideal da restauração."

O SIGMA Group é responsável pelo backup de 650 TB de dados do cliente, que é feito em incrementos diários, assim como em lotes semanais e mensais. A equipe de TI do SIGMA Group descobriu que a arquitetura de expansão (escale-out) exclusiva do ExaGrid é útil para acompanhar o crescimento de dados. "Precisamos ajustar a capacidade o mais próximo possível das necessidades dos clientes e não ter que sobredimensionar as infraestruturas de backup com base em previsões de crescimento", disse Alexandre Chaillou, gerente de infraestrutura no SIGMA Group. "Começamos com dois sistemas ExaGrid, com um dispositivo em nosso data center primário e um em nosso data center remoto. Expandimos nossos dois sistemas ExaGrid, que agora são compostos por 14 dispositivos ExaGrid. A abordagem de expansão do sistema ExaGrid nos permite aumentar a capacidade, o que torna possível apenas adicionar o que é necessário."

O sistema ExaGrid grava os backups diretamente em uma zona de aterrissagem do cache de disco para evitar o processamento em linha e garantir o mais alto desempenho possível, o que resulta em uma janela de backup menor. A desduplicação adaptativa executa a desduplicação e a replicação em paralelo com os backups, fornecendo recursos completos do sistema aos backups para a janela de backup mais curta.

Todos os dispositivos da ExaGrid contêm não só disco, mas também poder de processamento, memória e largura de banda. Quando o sistema precisa se expandir, dispositivos adicionais simplesmente são conectados ao sistema existente. Este tipo de configuração permite que o sistema mantenha todos os aspectos do desempenho, enquanto a quantidade de dados aumenta, o que possibilita às empresas pagar pelo que precisam, quando for preciso. Dispositivos de qualquer tamanho ou idade podem ser combinados e misturados em um único sistema, com capacidades de até 2 PB de backup total, mais a retenção e uma taxa de ingestão de até 432 TB por hora. Quando virtualizados, eles aparecem como um sistema único para o servidor de backup e o balanceamento de carga de todos os dados entre os servidores é automático.

Leia a história de sucesso completa para saber mais sobre a experiência do SIGMA Group usando o ExaGrid. As histórias de sucesso de clientes e corporativas publicadas da ExaGrid demonstram como os clientes estão satisfeitos com a abordagem de arquitetura exclusiva, o produto diferenciado e o suporte ao cliente incomparável da ExaGrid.

Sobre a INFIDIS

A INFIDIS é um integrador de TI e provedor de soluções global de 20 anos em sintonia com os líderes do setor. Os arquitetos e engenheiros de suas soluções projetam, constroem, entregam e gerenciam soluções e serviços de TI para clientes de todos os tamanhos e de vários setores da indústria.

A INFIDIS ajuda os clientes a adaptar suas infraestruturas aos requisitos de seus negócios ao oferecer soluções seguras e de alto desempenho para a otimização de data centers em ambientes heterogêneos. O INFIDIS oferece suporte completo, independente de construtores e editores, com base em um grande ecossistema de habilidades, proporcionando todos os componentes necessários para a construção da base da nova geração de infraestruturas.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas, uma zona de aterrissagem de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e uma arquitetura de expansão. A zona de aterrissagem da solução ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de expansão do ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo, à medida que os dados aumentam, o que elimina as atualizações caras de empilhadeiras e a obsolescência do produto. Visite-nos em exagrid.com ou conecte-se conosco no LinkedIn. Veja o que os clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com o ExaGrid e por que eles agora gastam significativamente menos tempo com backup em nossas histórias de sucesso de clientes.

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

