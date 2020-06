Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, fornecedora líder de software de rede nativa em nuvem de ponta a ponta do setor, anunciou que colaborou em testes de laboratório bem-sucedidos de sua solução 5G Core em contêiner na infraestrutura de rede em nuvem da Deutsche Telekom.

O 5G Core da Mavenir usa tecnologia de ponta, tecnologia em escala da Web e princípios nativos da nuvem, fornecendo suporte para funcionalidades de núcleo combinado 4G / 5G.

Além da funcionalidade 3GPP 5G, a colaboração se concentrou na automação, integração, princípios nativos da nuvem, CI / CD e outras áreas não funcionais, como resiliência, tolerância a falhas e desempenho (testes de carga e estresse).

Além disso, a Mavenir e a Deutsche Telekom validaram os nós combinados, com seus micro serviços 4G, para validar a transferência sem interrupções de 5G para 4G em um núcleo de escala da Web da próxima geração.

"A mudança para o 5G é uma mudança de paradigma para nossa indústria. Para dar suporte a casos de uso 5G e escala 5G e automação necessária, a Mavenir desenvolveu um núcleo combinado 4G-5G baseado em microsserviços nativos da nuvem", disse Pardeep Kohli, Presidente e CEO da Mavenir. "Com o uso de tecnologias em escala da Web, as operadoras são capazes de suportar novos assinantes 5G e seus assinantes 4G existentes com a mesma solução."

Sobre a Mavenir:

A Mavenir é a única fornecedora de software e soluções de rede / sistemas de rede de ponta a ponta nativo da indústria para 4G e 5G, e tem por objetivo acelerar a transformação de rede de software para provedores de serviços de comunicação (CSPs). A Mavenir oferece um portfólio abrangente de produtos completos, em todas as camadas do conjunto de infraestrutura de rede. Desde camadas de aplicação/serviço de 5G até núcleo de pacote e RAN, a Mavenir lidera em matéria de soluções de rede nativas na nuvem evoluídas, possibilitando que usuários finais realizem experiências inovadoras e seguras. Empregando inovações em IMS [VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS)], redes privadas e também vEPC, 5G Core e OpenRAN vRAN, a Mavenir acelera a transformação de redes para mais de 250 clientes CSP em mais de 140 países, os quais atendem a uma parcela superior a 50% dos assinantes do mundo.

A Mavenir incorpora arquiteturas tecnológicas e modelos de negócios inovadores e revolucionários que promovem agilidade, flexibilidade e velocidade de serviços. Com soluções que impulsionam a evolução da NFV para obter economia de escala na internet, a Mavenir oferece a CSPs soluções para geração de receita, redução de custos e proteção da receita. www.mavenir.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200625005850/pt/

Maryvonne Tubb RP da Mavenir

América do Norte - Loren Guertin MatterNow

EUROPA, ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA - Kevin Taylor GlobalResultsPR

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.