Ilha de Páscoa será primeiro lugar no Chile a retomar aulas presenciais

A Ilha de Páscoa, localizada no meio do Oceano Pacífico, será o primeiro lugar no Chile a retomar as aulas presenciais, no próximo dia 1º, após mais de dois meses sem apresentar casos de coronavírus, anunciou nesta quinta-feira o Ministério da Educação.

Distante 3.600 km do território continental chileno, a ilha ficou isolada pela pandemia e seus cerca de 8 mil habitantes foram colocados em quarentena total no fim de março. Em meados de abril, o local já não registrava casos de coronavírus.

Diante deste quadro, o prefeito da ilha, Pedro Edmuns solicitou a retomada das aulas presenciais, o que foi aceito pelo governo central, que suspendeu as mesmas em todo o país em 16 de março.

A volta às aulas na Ilha de Páscoa é uma notícia positiva em meio à situação complexa que o Chile enfrenta há quatro meses devido à pandemia, que já infectou quase 260 mil pessoas no país e deixou cerca de 5 mil mortos confirmados.

O retorno às escolas na ilha será voluntário e seguirá um protocolo de medidas de higiene e distanciamento. As aulas remotas serão mantidas.

A Ilha de Páscoa é uma das principais atrações turísticas do Chile e, antes da pandemia, recebia cerca de 100 mil visitantes por ano.