Comunicado do Business Wire :Brightcove Inc.

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV),a principal plataforma de tecnologia de vídeo do mundo, anunciou hoje a Brightcove Virtual Event Experiences, uma solução que permite que as organizações ofereçam eventos virtuais de alta qualidade com experiências interativas e arrojadas. Respondendo a uma necessidade crucial do mercado, a 'Brightcove Virtual Event Experiences' permite que as organizações promovam eventos com a tecnologia de vídeo líder de mercado para se envolver com o público de modo seguro e confiável em todo o mundo.

A adoção das comunicações por vídeo nas organizações empresariais está crescendo rapidamente. Segundo o recente Brightcove Global Video Index, no primeiro trimestre de 2020, as visualizações de vídeo entre as empresas aumentaram 91% ano a ano, com dados preliminares de abril e maio mostrando aumentos de quase 80% e 54%, respectivamente. Junto com esta adoção, muitos eventos e reuniões presenciais estão passando para o vídeo online. Sem cronograma para o retorno de conferências e eventos presenciais em larga escala, os profissionais de marketing e eventos estão buscando uma alternativa pessoal, e recorrendo à Brightcove para obter orientação. Recentemente, a tecnologia Brightcove ajudou a impulsionar eventos cruciais de B2B, B2C e artes / entretenimento, ajudando as organizações a escalar com rapidez, facilidade e segurança, além de alcançar novos públicos em todo o mundo, incluindo:

-- ServiceNow Knowledge 2020

-- DocuSign MomentumLive

-- Talkdesk® Opentalk 2020 Virtual

-- NAB Show Express com mais de 40.000 profissionais do setor acessando o evento desde seu lançamento

-- O show 'Streaming Outta Fenway do Dropkick Murphys', apresentado por Bruce Springsteen, com mais de 9 milhões de visualizações ao vivo e sob demanda até o momento, arrecadou mais de US$ 700.000 para caridade

-- O Metropolitan Opera's At Home Gala, com mais de 40 artistas participantes de todo o mundo, foi assistida por mais de 750.000 pessoas

A necessidade de se envolver com clientes e pretendentes é tão vital como sempre foi, sendo que as organizações esperam oferecer experiências inovadoras e mensuráveis a seus públicos, a fim de manter a comunicação e o engajamento. A solução 'Brightcove Virtual Events Experience' permite que as empresas tomem medidas imediatas para garantir que seus eventos pessoais essenciais possam prosseguir virtualmente.

As características incluem:

-- Marcas e Experiências do Usuário: Controle as experiências do visualizador e o conteúdo circundante hospedado no Brightcove.

-- Valor Agregado para Patrocinadores: Demonstre valor aos patrocinadores e expositores oferecendo anúncios integrados, completos com análises mensuráveis e tangíveis.

-- Qualidade e Escala Global: Permita a transmissão de vídeo a públicos globais em um ambiente seguro.

-- Segurança: Configure uma variedade de opções de segurança além da proteção por senha e do bloqueio geográfico, incluindo SSO e integração com soluções de gestão de usuários.

-- Experiência e Suporte: Interaja com a equipe de experiências do cliente da Brightcove e com a organização de suporte para atender aos objetivos de negócios.

"Como a maioria das empresas B2B, tivemos que passar rapidamente de um evento pessoal a uma conferência virtual de clientes quando a COVID-19 chegou. Nossa estratégia era abraçar a realidade remota, mas também criar uma experiência que parecesse um desempenho e desenvolvesse um senso de comunidade", disse Kathie Johnson, Diretora de Marketing da Talkdesk. "Para fazer isto, selecionamos a Brightcove como plataforma e aproveitamos sua parceria de integração Pigeonhole para pesquisas ao vivo e interação social. Um analista que comparou as conferências de clientes B2B afirmou que o Opentalk 2020 virtual 'atingiu o melhor equilíbrio entre duração do evento, conteúdo e interação'. O processo de desenvolvimento com a Brightcove foi contínuo e a resposta ao nosso programa foi extremamente positiva."

"A pandemia é o momento evolutivo do vídeo e, como resultado, o vídeo está agora na vanguarda de como nos comunicamos com outras pessoas, como conduzimos negócios, nos permitindo permanecer conectados mesmo quando fisicamente separados", disse Sara Larsen, Diretora de Marketing na Brightcove. "Os eventos são locais para compartilharmos informações, aprendizagem, geração de negócios e networking. Agora, mais do que nunca, precisamos de eventos para florescer e nos conectar em uma experiência de vídeo virtual. A 'Brightcove Virtual Events Experiences' permite que as organizações ofereçam eventos virtuais excepcionais de modo rápido e seguro, sem sacrificar a experiência do participante. Com esta solução, não estamos apenas ajudando nossos clientes a se adaptarem ao cenário em mudança, mas também permitindo que eles fiquem conectados com seus públicos-alvo com uma experiência digital atraente e inovadora, orientada por vídeo."

Para mais informação sobre a 'Brightcove Virtual Event Experiences', acesse: https://www.brightcove.com/en/solutions/virtual-event

Sobre a Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)

Somos as pessoas por trás da principal plataforma de tecnologia de vídeo do mundo. Com nossa premiada tecnologia e serviços, ajudamos organizações em mais de 70 países a enfrentar desafios de negócios e criar oportunidades estratégicas, inspirando, entretendo e engajando seus públicos através de vídeo.

Desde que a Brightcove foi criada em 2004, temos aumentado constantemente os limites para criar uma plataforma para pessoas que levam a sério o vídeo: uma que seja robusta, escalável e intuitiva. Com benefícios de uma infraestrutura global, suporte ao cliente incomparável, um extenso ecossistema de parcerias e investimentos incansáveis em P&D;, os vídeos da Brightcove define o padrão para gestão, distribuição e monetização de vídeos a nível profissional. Para saber mais, acesse www.brightcove.com.

