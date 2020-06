Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global anuncia uma presença adicional na África por meio de um Contrato de Colaboração com a empresa de contabilidade BICON Inc., na Libéria, continuando os esforços da organização para impulsionar o crescimento em sua plataforma global e ampliar sua presença no continente.

Fundada em 2015, a BICON Inc. é liderada pelo sócio-gerente Zinnah B. Sackie e inclui uma equipe de mais de 30 profissionais, dos quais alguns estão emprestados e atualmente atuam em cargos importantes do governo. A empresa sediada em Monróvia fornece uma variedade de serviços de contabilidade para clientes em vários setores, incluindo merchandising, manufatura, mineração e agricultura.

"Nosso crescimento constante nos últimos anos reflete nosso compromisso com a administração e a transparência ao lidar com os problemas dos clientes e nossa capacidade de manter a vantagem competitiva em nosso mercado, atendendo eficientemente às necessidades dos clientes em um cenário de negócios em constante mudança", disse Zinnah. "O próximo passo lógico na jornada de crescimento contínuo de nossa empresa é nossa colaboração com a Andersen Global, pois acreditamos que esta é uma oportunidade sinérgica que permitirá que nossa empresa continue atendendo às necessidades regionais e globais de nossos clientes."

"Nossa expansão na África continua sendo uma prioridade fundamental para a nossa organização, e trabalhar com indivíduos afins de alto calibre como os da BICON Inc. nos permite reforçar com sucesso nossa plataforma global a fim de fornecer serviços fiscais de maneira uniforme", disse o CEO da Andersen e presidente da Andersen Global, Mark Vorsatz. "A adição da BICON Inc. é um reflexo da nossa ambição de continuar a aumentar nossa presença na África e um testemunho do progresso que estamos fazendo para aumentar nossa participação de mercado no continente."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de cinco mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 176 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

