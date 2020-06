Comunicado do Business Wire :Beppu City, Oita Prefecture

O setor do turismo da cidade de Beppu foi atingido por um choque sem precedentes quando a COVID-19 começou a se espalhar em abril deste ano. Nunca em nossa história vimos o número de visitantes cair para quase zero, especialmente durante as férias de uma semana de maio. Lutamos durante esses meses e entramos em uma nova fase em que acreditamos que podemos começar a esperar que a curva COVID-19 tenha achatado.

A cidade de Beppu começou a buscar uma recuperação na demanda turística, uma vez eliminado o medo da COVID-19. Para esse fim, em 25 de junho lançamos um vídeo de relações públicas, "Beppu, The Onsen Journey" (Beppu, A jornada da Onsen), para ser compartilhado não apenas em todo o Japão, mas também no mundo inteiro. Dirigido por Yuki Yusa, professora emérita e geofísica da Universidade de Kyoto, o vídeo relembra 2,6 milhões de anos de história, reunindo computação gráfica e imagens reais para ver a história e majestade das fontes termais de Beppu em escala global. Este vídeo é tão poderoso e emocionante quanto um filme real.

Nossa esperança é que agora, quando uma visita presencial a Beppu não é possível, a exibição do vídeo permita que todos vejam a localização incrível de Beppu, com sua riqueza de recursos naturais de fontes termais, e percebam como será maravilhoso desfrutar de todas essas possibilidades ao máximo.

Visão geral de "Beppu, The Onsen Journey", um vídeo de relações públicas da cidade de Beppu para o mundo inteiro.

-- Título: Beppu, The Onsen Journey

-- Data de lançamento: Quinta-feira, 25 de junho de 2020

Versão resumida de 30 segundos: https://youtu.be/gHdsoyDenuw Versão completa de sete minutos e 20 segundos: https://youtu.be/VzbwKqLSvVw

http://www.gokuraku-jigoku-beppu.com/ (japonês) https://enjoyonsen.city.beppu.oita.jp/ (outros idiomas)

-- Produção do vídeo: STEQQI, Co., Ltd.

-- Diretor: Yuki Yusa, Professora emérita, Universidade de Kyoto

Consultas diretas para: Gabinete de Relações Públicas para "Beppu, The Onsen Journey" Contatos: Atsuko Maruyama / Yui Matsushita E-mail: beppu@high-light.co.jp

