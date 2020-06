Jabari Parker e Brogdon, novos casos positivos de COVID-19 na NBA

O armador Malcolm Brogdon (Indiana Pacers) e o pivô Jabari Parker (Sacramento Kings) anunciaram nesta quarta-feira (24) que testaram positivo para o coronavírus, mas ambos planejam estar pronto para jogar no final da temporada da NBA no fim de julho.

"Recentemente, testei positivo para COVID-19 e estou atualmente em quarentena. Estou bem, me sinto bem e estou progredindo bem", disse o jogador em um comunicado.

"Planejo me juntar aos meus companheiros de equipe em Orlando para a retomada da temporada da NBA e dos playoffs", acrescentou.

Em sua quarta temporada na liga, Brogdon obteve uma média de 16,3 pontos, 4,7 rebotes e 7,1 assistências por jogo nesta temporada com o Pacers, time ao qual chegou vindo do Milwaukee Bucks nesta temporada.

Brogdon, de 27 anos, também é um dos sete vice-presidentes da NBA Players Association. Os Pacers estão classificados para os playoffs, ocupando o quinto lugar na Conferência Leste, com 39 vitórias e 26 derrotas.

Por seu lado, Jabari Parker disse que soube do resultado positivo de seu teste "alguns dias atrás" e começou o auto-isolamento em sua casa na cidade de Chicago.

"Estou progredindo na minha recuperação e me sinto bem. Estou ansioso para me juntar aos meus companheiros de equipe em Orlando quando voltarmos ao tribunal", disse Parker em comunicado.

Aos 25 anos, o pivô está tentando retomar uma carreira da NBA que começou promissora, sendo eleito o número 2 no draft de 2014 pelo Milwaukee Bucks, mas foi interrompido por vários contusões graves.

Nesta temporada, em que ele se juntou ao Kings em fevereiro, vindo do Atlanta Hakws, Parker tem uma média de 14,7 pontos, 5,9 rebotes e 1,8 assistências por jogo. O Sacramento ocupa a décima primeira posição no Oeste.

Na terça-feira, as 22 equipes da NBA que competirão no final da temporada, programadas para começar em 30 de julho no complexo esportivo da Disney World (Orlando), começaram a testar seus jogadores para coronavírus e esperavam que encontrassem casos positivos.

Na mesma terça-feira, a ESPN informou que o pivô sérvio Nikola Jokic, astro do Denver Nuggets, testou positivo para COVID-19 na semana passada na Sérvia, causando um atraso no seu retorno aos Estados Unidos.

Enquanto isso, o jornal The Arizona Republic informou na terça que dois jogadores do Phoenix Suns, que não identificou, também tiveram resultados positivos, o que levou a equipe a fechar temporariamente as instalações onde seus funcionários poderiam treinar voluntariamente.

Nas semanas seguintes à suspensão da temporada da NBA, decretada em 12 de março após o contágio do francês Rudy Gobert, as equipes relataram dez casos entre seus jogadores, incluindo estrelas como Kevin Durant e Donovan Mitchell.