Opas: 'não existe risco zero' de contágio da covid-19 em viagens de avião

Diretor de Emergências de Saúde da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Ciro Ugarte afirmou que "não existe risco zero" de contágio da covid-19, em viagens de avião. "Sempre haverá algum", disse ele, durante entrevista coletiva da entidade.



Ao ser questionado durante entrevista coletiva sobre países que pretendem passar a receber mais voos e turistas, para apoiar sua economia, Ugarte comentou sobre o desafio de levar adiante a estratégia. "Não existe atualmente critério epidemiológico para determinar quem pode subir em um avião ou não", admitiu.



Ugarte lembrou que, mesmo com testes, há muitos casos de pessoas assintomáticas, que teriam resultado negativo, mas ainda assim podem transmitir o vírus. Nesse contexto, a Opas ressalta a importância de se monitorar os indicadores da doença por cada país e também rastrear as movimentações dos turistas e seus contatos, para o caso de ser necessário identificar e combater surtos futuros da doença.