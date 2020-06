Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies

Hoje, a Estée Lauder Companies (NYSE:EL) anunciou a formação de um terceiro cluster de marcas, uma evolução significativa na estrutura da empresa que reflete o compromisso contínuo da Estée Lauder Companies (ELC) de fortalecer a liderança da marca e potencializar os talentos únicos e históricos comprovados dos principais líderes na empresa.

-- Em reconhecimento a sua excepcional liderança na empresa e prestígio na indústria da beleza, Jane Hertzmark Hudis foi promovida a presidente executiva do grupo. Ao longo de sua excepcional carreira ela fez a diferença ao impulsionar a construção de marcas, encabeçar a promoção do marketing e do talento e conduzir o portfólio de marcas rumo a um crescimento amplo e abrangente em categorias, regiões e canais. Como presidente executiva do grupo, seu portfólio de marcas incluirá Estée Lauder, La Mer, Bobbi Brown, AERIN, Origins, Aveda, Bumble and bumble, Dr. Jart+ e Do The Right Thing. Ela continuará respondendo diretamente a Fabrizio Freda, presidente e CEO da Estée Lauder Companies.

-- John Demsey, presidente executivo do grupo, desenvolverá o portfólio de marcas. Ele continuará supervisionando as marcas M·A·C, Clinique, BECCA, Too Faced, Smashbox, GLAMGLOW e TOM FORD BEAUTY e será um consultor importante para a nova função de integração de marcas. Além disso, ele vai liderar nossa Organização Criativa em toda a empresa e continuará respondendo diretamente a Fabrizio Freda.

-- Stéphane de La Faverie foi promovido a presidente do grupo Estée Lauder Companies, mas permanecerá no cargo de presidente global de marca da Estée Lauder e AERIN. Esta promoção merecida reflete o excelente histórico de criação de marcas globais de Stéphane, sua profunda experiência em categorias e canais e grande compreensão da relevância local. Sua bem-sucedida liderança na Estée Lauder nos últimos quatro anos se reflete no excelente desempenho global da marca em dados demográficos, regiões e canais. Como presidente do grupo, o novo portfólio de marcas de Stéphane incluirá Jo Malone London, Aramis and Designer Fragrances, Le Labo, Darphin, Lab Series, By Kilian, Editions de Parfums Frédéric Malle, RODIN olio lusso e Prescriptives. Ele responderá diretamente a Fabrizio Freda em seu cargo de presidente do grupo e continuará respondendo a Jane Hertzmark Hudis na condição de presidente de marca global da Estée Lauder e AERIN.

"Essa animadora evolução de nossa liderança e estrutura organizacional reflete nossa abordagem 'corra para vencer hoje, se transforme para liderar amanhã'", disse Freda. "Além disso, alinha nosso portfólio de marcas para continuar a liderar o setor de beleza, que está cada vez mais competitivo, e assegura a combinação correta de conhecimentos, capacidades e experiências de nossa liderança com as maiores oportunidades e mecanismos para proporcionar crescimento sustentável a longo prazo."

