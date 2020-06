Fitch rebaixa nota da dívida do Canadá de AAA para AA+

O Canadá perdeu a classificação AAA, a mais alta possível, para sua dívida de longo prazo, depois que a agência de classificação Fitch a rebaixou para AA + nesta quarta-feira "devido à deterioração das finanças públicas".

Devido às consequências econômicas da pandemia de COVID-19, "o Canadá terá um forte aumento em seu déficit (fiscal) em 2020 e emergirá da recessão com uma dívida pública muito mais alta", afirmou a Fitch em comunicado.

A perspectiva da nota é estável, disse a agência de classificação, o que significa que a agência não pretende considerar mais degradações no curto prazo.

A perspectiva estável reflete a crença da Fitch de que a relação dívida federal/PIB se estabilizará no médio prazo, de acordo com as políticas que antecederam o coronavírus, e que a economia se recuperará gradualmente graças ao apoio de políticas monetárias e orçamentárias", destaca a Fitch.

Com esse rebaixamento, o Canadá deixa um grupo muito seleto de países com classificações perfeitas.