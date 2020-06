Teatro enche plateia de plantas durante pandemia do coronavírus

Quatro musicistas receberam um público super especial em um concerto essa semana no Gran Teatro Liceu de Barcelona. As 2.292 cadeiras do espaço foram ocupadas por plantas. A audiência inusitada formou imagem significativa em meio à pandemia do novo coronavírus, que proibiu aglomerações, forçando teatros a interromperem as atividades. O Liceu de Barcelona estava fechado desde março.





O idealizador do concerto, Eugenio Ampudia, contou que as plantas poderiam trazer vida para o teatro mesmo sem a presença física das pessoas. Quem quis, pôde assistir de casa a transmissão ao vivo do concerto.









A situação toda provoca reflexão acerca da sustentabilidade: “O caos mostra que estamos no fim de uma época, e temos de mudar certos paradigmas. Não vivemos no mesmo mundo de 90 dias atrás”, nas palavras de Eugenio.





Os músicos tocaram a obra do italiano Giacomo Puccini, ‘Crisantemi’. As plantas foram doadas a profissionais da área da saúde, como forma de agradecimento no combate à pandemia de coronavírus.





(*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fred Bottrel)