Comunicado do Business Wire :Avivagen Inc.

Avivagen Inc. (TSXV:VIV, OTCQB:VIVXF) ("Avivagen"), uma empresa de ciências da vida com foco no desenvolvimento e comercialização de produtos para melhoria do sistema imunológico de animais da pecuária, animais domésticos e aplicações em seres humanos, tem o prazer de anunciar que recebeu a aprovação da Divisão de Aditivos para Alimentos de Animais do Ministério da Agricultura para o uso imediato do OxC-beta? Livestock em aves, suínos e bovinos (de corte e leiteiros) no Brasil. Com a aprovação regulatória garantida, a Avivagen também assinou um contrato de distribuição com a Look Chemicals Importação e Exportação Ltda., com sede em São Paulo, para uso do OxC-beta? Livestock em aves e suínos.

"Estamos muito empolgados por garantir a aprovação do uso do OxC-beta? Livestock no Brasil, um dos maiores mercados mundiais de ração animal e um importante exportador para muitas regiões importantes do mundo", diz Kym Anthony, Diretor Executivo da Avivagen. "Com um contrato de distribuição local já em vigor com a Look Chemicals, esperamos ver uma rápida adoção do OxC-beta? Livestock no mercado sul-americano, com o Brasil se tornando uma parte importante do crescimento contínuo da Avivagen em todo o mundo."

O Brasil é o terceiro maior mercado de produção do mundo, produzindo 69 milhões de toneladas de alimentos para animais a cada ano, e um importante exportador para regiões como a Europa, que já implementaram proibições contra o uso de antibióticos na alimentação de animaisi. Com a adição da aprovação regulatória no Brasil, o OxC-beta? Livestock está agora aprovado para uso em nove mercados em todo o mundo, incluindo EUA, México, Nova Zelândia, Austrália, Taiwan, Tailândia, Malásia e Filipinas.

Sobre a Avivagen

A Avivagen é uma empresa de ciências da vida com foco no desenvolvimento e comercialização de produtos para pecuária, animais domésticos e aplicações em seres humanos. Ao desbloquear uma faceta negligenciada da atividade do ?-caroteno, foi aberto um caminho para apoiar com segurança e economia a função imunológica, promovendo assim a saúde geral e o desempenho em animais. A Avivagen é uma empresa pública negociada na TSX Venture Exchange com o símbolo VIV e sede em Ottawa, Canadá, com base em instalações de parceria do Conselho Nacional de Pesquisa do Canadá e Charlottetown, Prince Edward Island. Para mais informações, acesse www.avivagen.com. O conteúdo do site não está expressamente incorporado por referência neste comunicado à imprensa.

Sobre a Tecnologia OxC-beta? e o OxC-beta? Livestock

A tecnologia OxC-beta? da Avivagen é derivada das descobertas da Avivagen sobre o ?-caroteno e outros carotenoides, compostos que dão a certas frutas e vegetais suas cores brilhantes. Com o apoio da função imunológica, a tecnologia fornece um meio não antibiótico de promover a saúde e o crescimento. O OxC-beta? Livestock é um produto de propriedade que demonstra uma alternativa econômica e eficaz aos antibióticos comumente adicionados à alimentação animal. Atualmente, o produto está disponível para venda nos EUA, Filipinas, Taiwan, Nova Zelândia, Tailândia, México, Austrália e Malásia.

O produto OxC-beta? Livestock da Avivagen é seguro, eficaz e pode cumprir o encargo global de remover todos os antibióticos na alimentação como promotores de crescimento. Inúmeros testes internacionais com aves e suínos usando o OxC-beta? Livestock demonstraram que o produto tem um desempenho tão bom e, às vezes, em alguns aspectos, melhor do que antibióticos na alimentação.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui certas declarações prospectivas baseadas nas expectativas atuais da administração. As declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas associadas aos negócios da Avivagen Inc. e ao ambiente em que os negócios operam. Quaisquer declarações aqui contidas que não sejam declarações de fatos históricos podem ser consideradas prospectivas, incluindo aquelas identificadas por expressões como "objetivo", "antecipar", "aparecer", "acreditar", "considerar", "poderia", "estimar", "esperar", "se", "pretender", "meta", "esperança", "provavelmente", "poder", "planejar", " possivelmente", "potencialmente", "perseguir", "parecer", "dever", "caso", "será", "seria" e expressões semelhantes. Declarações estabelecidas neste comunicado à imprensa relacionadas à distribuição e aceitação contínuas da tecnologia da Avivagen, adoção antecipada e crescimento da demanda pelos produtos da Avivagen, a possibilidade do OxC-beta? Livestock substituir antibióticos em alimentos para animais, além de suprir uma necessidade crucial de apoio à saúde em certas aplicações pecuárias em que os antibióticos são impedidos, o tamanho das oportunidades de mercado e os benefícios potenciais do relacionamento com a Look Chemicals são declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem causar resultados ou eventos reais materialmente diferentes das expectativas atuais. Por exemplo, a aprovação regulatória pode não resultar em novos pedidos de produtos da Avivagen no Brasil, os produtos da Avivagen podem não obter aceitação no mercado ou aprovação regulatória em outras novas jurisdições ou em novas aplicações, podendo não ser amplamente aceitos como substitutos de antibióticos em alimentos para animais, sendo que o novo acesso ao mercado pode não ocorrer na linha do tempo ou do modo esperado pela Avivagen, as oportunidades de mercado podem não ser tão grandes quanto a Avivagen antecipa e os benefícios previstos do relacionamento da Look Chemicals podem não ser alcançados devido a muitos fatores, muitos dos quais estão fora do controle de Avivagen. Os leitores são referidos aos fatores de risco associados aos negócios da Avivagen, estabelecidos na discussão e análise mais recentes da administração da Avivagen sobre a condição financeira disponível em www.SEDAR.com. Exceto conforme exigido por lei, a Avivagen não assume nenhuma obrigação de atualizar as declarações prospectivas ou de atualizar os motivos pelos quais os resultados reais podem diferir daqueles refletidos nas declarações prospectivas.

Nem a TSX Venture Exchange nem seu Provedor de Serviços Regulatórios (conforme este termo é definido nas políticas da TSX Venture Exchange) assumem responsabilidade pela adequação ou precisão deste comunicado.

Copyright © 2020 Avivagen Inc. OxC-beta? é marca comercial da Avivagen Inc.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200624005781/pt/

Avivagen Inc. Drew Basek Diretor de Relações com Investidores 100 Sussex Drive, Ottawa, Ontário, Canadá K1A 0R6 Tel.: 416-540-0733 E-mail: d.basek@avivagen.com

Kym Anthony Diretor Executivo 100 Sussex Drive, Ottawa, Ontário, Canadá K1A 0R6 Telefone da Sede: 613-949-8164 Site: www.avivagen.com

