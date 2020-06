Comunicado do Business Wire :Terrawatt Initiative

Para alcançar uma transição energética bem-sucedida, a Terrawatt Initiative, presidida por Isabelle Kocher, lança em seu novo relatório no seu novo website (em inglês) o desafio de um kWh solar "bem abaixo" de 2 centavos em todo o mundo antes do final da década.

"Bem abaixo de 2 centavos". Essa mensagem simples, mas forte, que ressoa com o acordo de Paris, é a que a comunidade Terrawatt está enviando atualmente para políticos e cidadãos em todo o mundo.

Por trás dessa mensagem está uma convicção: a transição energética está ao nosso alcance. Proporcionar eletricidade renovável, particularmente eletricidade solar, bem abaixo de 2 centavos de dólar por kWh significa permitir que toda uma sociedade e sua economia se transformem: a eletrificação dos usos finais, luz, calor, mobilidade; armazenamento; novos transportadores de energia; hidrogênio verde; e muitas outras inovações socialmente indispensáveis estão se tornando economicamente viáveis.

Apenas cinco anos atrás, bem abaixo de 2 centavos de dólar por kWh foi considerado impraticável. Atualmente é uma realidade para grandes projetos quando autoridades públicas, industriais e financeiras trabalham juntas.

O desafio para a próxima década é generalizar esse nível de preços em todos os lugares e em todos os níveis, especialmente para os mais vulneráveis. Este é o "acordo verde": construir juntos um novo regime de energia que permita que todos tenham acesso a energia acessível, confiável, sustentável e moderna.

Desde a COP 21 em Paris, a Terrawatt Initiative explorou todos os pontos de inflexão no caminho para bem abaixo de 2 centavos de dólar por kWh. Reunindo um grande número de parceiros, públicos e privados, a Terrawatt Initiative propôs soluções concretas para cada categoria de partes interessadas e apoiou sua implementação na medida do possível.

Atualmente, Terrawatt tem muito orgulho de compartilhar online a história desta formidável aventura coletiva com o público em geral, bem como toda a sua produção, em seu novo website www.terrawatt.org.

